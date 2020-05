In Drenthe nauwelijks meer doden tijdens coronatijd

DRENTHE – Opvallend: In de provincie Drenthe zijn van 9 maart tot en met 10 mei gemiddeld net zoveel mensen overleden als in de eerste 10 weken van het jaar, de periode voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In veel gemeenten in de provincies Limburg en Noord-Brabant ligt het sterftecijfer twee keer zo hoog.

Wekelijks maakt het CBS tijdens de coronatijd bekend hoeveel sterfgevallen er zijn, de overserfte. Voor Drenthe lag dat percentage 8 procent.