‘In komende weken zal duidelijk worden wie het kindcentrum gaat bouwen’

Nieuwe school De Marke steeds concreter

RODEN – De piketpaaltjes staan sinds vorige week in de grond. Het nieuwe kindcentrum De Marke komt steeds dichterbij. Nu nog verkeert het project in de bezwaarperiode. Naar verwachting wordt een deze weken bekend welke aannemer de school mag bouwen. Een van de eisen is dat de school in het nieuwe schooljaar, september2022, operationeel moet zijn. En dat betekent dat de schep zo snel mogelijk de grond in moet. Het is de bedoeling dat de school een natuurlijk schoolplein krijgt. Deze week bezoekt directeur José Wolters met een deskundige van de gemeente Noordenveld verschillende scholen om zich een beeld te vormen hoe dat plein eruit moet komen te zien.

Enige haast is geboden bij de bouw van het nieuwe kindcentrum dat moet verrijzen aan de Molenweg. ‘We gaan er nog steeds vanuit dat het na de zomer van volgend jaar klaar is. Dat moet ook het streven zijn, we zijn hartstikke duur’, zegt José Wolters. De noodschool achter Sportcentrum De Hullen kost de gemeente een slordige tienduizend euro per maand. Ook de raad wil haast maken. Door allerlei tegenslagen als vleermuizen en stikstofproblematiek heeft het lang genoeg geduurd. De leerlingen en leerkrachten van De Marke bivakkeren straks drie jaar in de school die bestaat uit gestapelde containers. Binnen nu en drie weken moet bekend worden wie de klus gegund wordt, vertelt projectleider van de bouw Annet van der Aa. ‘Op dit moment kunnen we er nog helemaal niets over zeggen. Bij de aanbesteding zijn vier partijen betrokken. In de aanbesteding hebben we geselecteerd op hoe ze met de omgeving omgaan op het gebied van veiligheid en communicatie tijdens het bouwproces. Er moet voor de buurt een vast aanspreekpunt zijn. Voor ons een belangrijk punt, juist omdat de school in een woonwijk komt te staan is goede communicatie van ongelofelijk belang’, aldus Van der Aa die verantwoordelijk is vanaf het initiatief tot oplevering. ‘In komende 2 á 3 weken zal duidelijk worden wie het kindcentrum gaat bouwen.’

Natuurlijk schoolplein

In het pand in het hartje Roden krijgt naast OBS de Marke ook kinderopvang van Kidscasa een plek. De BCN Groep begeleidt dit project voor de gemeente Noordenveld. Er wordt goed gekeken naar de aansluiting met de omgeving. Omdat de school in het hart van het centrum staat heeft het te maken met veel verkeersstromen. Om het allemaal zo optimaal mogelijk te laten verlopen is een verkeersplan inclusief een kiss & ride zone uitgewerkt. Ook is het de bedoeling dat de school een natuurlijk en uitdagend schoolplein krijgt, vertelt Wolters. Dat heeft alles te maken met het feit dat kinderen steeds minder buiten spelen. ‘We willen het buiten spelen naar school halen. Grote pleinen met tegels is niet meer van deze tijd. We gaan onder andere bekijken hoe je zo goed mogelijk gebruik kunt maken van de seizoenen. Wat doe je als er veel regen valt? De terpen die nu rond onze school liggen veranderen regelmatig in een modderpoel. Dat wil je niet. Misschien kun je dat water af laten vloeien in een beekje waarin je stapstenen legt. Het moet een plein worden met veel paadjes, verstopplekjes en (fruit)bomen. Hoe leuk is het dat we met de kinderen appels plukken en er in de keuken appelflappen van maken?’

Ook een gezamenlijke keuken is onderdeel van het nieuwe kindcentrum. ‘De keuken is gericht op kinderen. Een royale keuken waar kinderen naast elkaar kunnen koken. Wat ze gemaakt hebben kunnen ze opdienen in het restaurant in het doe- en denklokaal.’ Of er ook een moestuin komt, weet Wolters nog niet. ‘Een moestuin vergt veel onderhoud. Dat kunnen we niet allemaal zelf doen. We gaan het wel voorleggen aan de ouderraad. Misschien dat we iets kunnen organiseren met klusopa’s.’ Deze week gaat de directeur samen met Erik Sijtsma op pad om bij verschillende groene schoolpleinen te kijken. ‘Hij heeft veel expertise, voor verschillende scholen heeft hij natuurlijke speelpleinen ontworpen.’ Eén ding is zeker: de nieuwe Marke komt steeds dichterbij!