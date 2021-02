In the sportlight – MFC Zevenhuizen

Zevenhuizen bereidt zich voor op opening MFC





ZEVENHUIZEN – Het MFC in Zevenhuizen begint steeds meer vorm te krijgen. Het multifunctionele centrum moet onderdak bieden voor verschillende clubs en verenigingen uit het dorp. In het nieuwe gebouw wordt onder meer onderdak geboden aan de plaatselijke voetbal- en korfbalclub. Ook zal het dorpshuis gevestigd worden in het centrum en fungeren als ontmoetingsplek voor de bewoners.



Het hele terrein is inmiddels uitgegraven. In totaal is er vier en een half duizend kuub zand als fundering aangebracht. Verschillende lokale landbouwbedrijven hebben geholpen bij de realisatie van dit project. In augustus vorig jaar hebben de initiatiefnemers een overeenstemming bereikt met de aannemer om zelf dingen te kunnen ondernemen om op deze manier zoveel mogelijk kosten te besparen. De indeling van het centrum is ondertussen goed zichtbaar en het hoogste punt is afgelopen week bereikt.. Richard Kobes, voorzitter van MFC Zevenhuizen, vertelt hoe de planning eruit ziet. “We hopen over drie weken het dak erop te hebben. De spanten staan al, dus ik heb goede hoop.’’



“Volgende week gaan we beginnen om het gebouw wind- en waterdicht te maken. Daarna kunnen we gaan beginnen met het metselwerk. In week veertien gaan we samen met enkele lokale ondernemers starten met het tegelwerk. In totaal moet er 1150 vierkante meter betegeld worden. We zijn daarom ook enorm blij dat we zoveel hulp krijgen. Hierdoor kunnen we gerichter en sneller werken,’’ zegt Kobes. Hier zitten wel een aantal haken en ogen aan. Iedereen op de bouwplaats moet in het bezit zijn van een VCA-certificaat. Op deze manier kan iedereen op een verantwoorde manier aan het werk.



De werkzaamheden verlopen tot nu toe vrij behoorlijk. “We hebben momenteel een achterstand van twee weken op de originele planning. Dit is voornamelijk ontstaan door de natte weersomstandigheden in de beginperiode. Hierdoor hebben we werkzaamheden moeten uitstellen. Het goede nieuws is dat we in het begin een achterstand van drie weken hadden. We hebben dus alweer een week ingehaald,’’ aldus Kobes.



In de komende maanden zal er installatiewerk gedaan worden door de aannemer. Het tegel-, schilder- en sauswerk wordt op eigen kracht gedaan. “In de periode daarna wordt de vloer gelegd met vloerverwarming, want het geheel wordt gasloos gebouwd. Een gietvloer welteverstaan. Dit is ook gemakkelijk schoon te houden. Ook de sportvloer wordt in deze periode gelegd.’’

De laatste maanden staan in het teken van het inrichten van het centrum. Dit gebeurt in combinatie met de aannemer. “Begin juli wordt het centrum opgeleverd. Als alles volgens plan verloopt, vindt op 13 augustus 2021 de officiële opening plaats. Dit is vlak voor de start van de feestweek en de start van sportcompetitie. Het zou mooi zijn als we tegen die tijd direct veel mensen kunnen ontvangen,’’ hoopt Kobes.

De voorzitter hoopt tevens in de maanden tot aan de opening tegen zo min mogelijk problemen aan te lopen. “Als het goed is wordt het weer alleen maar beter de komende maanden. Ik hoop dat we ook zo min mogelijk leveringsproblemen krijgen. Je bent toch afhankelijk van partijen die onze spullen leveren. In deze coronatijd zou het kunnen dat we hier enkele vertraging op lopen, maar daar hoop ik natuurlijk niet op.’’

“Ik ben echt ontzettend dankbaar voor de mensen die ons helpen om dit te realiseren. Dat dit centrum er komt is echt belangrijk voor de mensen hier in Zevenhuizen. Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die hun steentje willen bijdragen,’’ sluit Kobes af.

Wel is er nog het nodige geld nodig om de inrichting te kunnen financieren. Twee werkgroepen zijn bezig met het voorbereiden van acties; helaas kunnen die door corona nog niet gestart worden.



WAT: Bouw MFC Zevenhuizen

WANNEER: tot en met half juli

INFO: www.mfc7huizen.nl

FACEBOOK: MFC Zevenhuizen