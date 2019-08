In the sportlight – REO StaanArbo NRT**** Open 2019

“Toptennis en gezelligheid bij 17e editie REO StaanArbo NRT**** Open”

RODEN – Van 5 t/m 11 augustus vindt de zeventiende editie van het REO StaanArbo NRT**** Open plaats. Tijdens het tennistoernooi, dat één van de grootste toernooien van het Noorden is, wordt er op zowel recreatief- als topniveau getennist. Na vele succesvolle jaren rekent de toernooiorganisatie ook deze editie weer op een mooie week. Met vijfhonderd deelnemers zit het qua inschrijvingen voor het toernooi in ieder geval wel goed. “Dit aantal is ook ons maximum”, vertelt toernooileider Matthijs Goldberg. “Meer kunnen we ook niet kwijt, want dan komen we in de knoei met de planning. Dit jaar zijn we tevens voor het eerst een 4-sterrentoernooi, waardoor er vele tennissers uit de top vijftig van Nederland meedoen. Maar daarnaast zijn we ook nog steeds een open-toernooi voor de recreatieve tennissers. Een toernooi voor iedereen dus”.



Al maandenlang is de organisatie van het REO StaanArbo NRT**** Open bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse tennistoernooi. Dit jaar vindt de zeventiende editie van het evenement plaats. Een behoorlijk aantal. “Het is prachtig dat we het toernooi al zolang mogen organiseren”, vertelt Goldberg. “Zelf ben ik al veertien jaar bij het toernooi betrokken en sinds acht jaar ben ik nu toernooileider. Ontzettend leuk!” In deze veertien jaren heeft Goldberg ook de nodige ontwikkelingen meegemaakt bij het toernooi. “In de beginjaren van het toernooi waren we nog lang niet zo groot als dat we nu zijn”, gaat Goldberg verder. “Vroeger waren we bijvoorbeeld ook jarenlang een 2-sterrentoernooi. Een ambitie van ons als toernooiorganisatie was altijd al om een 4-sterrentoernooi te worden. Hiermee trek je namelijk hoger geplaatste spelers en heb je meer prijzengeld (zo’n €12.500) te verdelen. Dat we dit jaar voor het eerst een 4-sterrentoernooi zijn, is ontzettend mooi en daarnaast ook een bevestiging voor ons dat we goed bezig zijn”.



Deelnemers uit het hele land komen af op het Nationaal Ranglijsttoernooi (NRT) van REO, maar ook staat er dit jaar een tennisser uit Nieuw-Zeeland op de deelnemerslijst. “Het komt wel eens voor dat ook uit het buitenland tennissers aan ons toernooi meedoen”, laat Goldberg weten. “Vorig jaar hadden we iemand uit Canada en soms zijn er ook een aantal Belgen of Duitsers die meedoen. Hartstikke leuk.” Voor het open-toernooi komen de deelnemers wat meer uit de regio. Hierbij wordt op recreatief niveau getennist, maar ook dat kan soms al zeer behoorlijk zijn. “Deelnemers kunnen bij ons tennissen in alle verschillende categorieën”, gaat Goldberg verder. “Je ziet zowel recreanten als toptennissers op de baan staan. Alles is door elkaar en de toppers krijgen geen voorrang. Dat maakt het voor ons als toernooiorganisatie ook zo leuk.” Ook Martijn Theuwissen, die net als Goldberg in de toernooiorganisatie zit, beaamt dat. “Je krijgt daarnaast ook ontzettend veel waardering voor hetgeen je doet. Als organisatie doen we alles vrijwillig en we zijn de gehele week op het tennispark aanwezig. Het is dan mooi dat je er iets voor terugkrijgt”, aldus Theuwissen.



Op het REO StaanArbo NRT**** Open 2019 staan deze editie wederom twee tennistoppers uit de regio in het hoofdtoernooi. Sander en Jarno Jans, die beide voor REO spelen, zijn dit jaar rechtstreeks toegelaten tot het NRT en gaan proberen een aantal rondjes te winnen. “Het is wel een lastige opgave denk ik hoor”, zegt Goldberg. “Er doen een aantal toptennissers mee uit de top-50 van Nederland, waaronder de winnaar van vorig jaar, Jasper Smit. Daarnaast hopen we nog een goede top-5 speler naar Roden te kunnen halen, zoals bijvoorbeeld Thiemo de Bakker. Of dat lukt, gaat de komende weken blijken.” De vele toptennissers die meedoen aan het toernooi kunnen overnachten bij gastgezinnen. Hierdoor hoeven ze niet elke dag op en neer te rijden. “Als mensen zich geroepen voelen om gastouder te worden, dan zijn ze van harte welkom”, laat Goldberg weten. “We zijn altijd opzoek naar gastgezinnen. Het kost men niks, want spelers kunnen gewoon bij ons op de club eten. Het gaat alleen puur om de overnachtingen.” Gezinnen die meer informatie willen over het gastouderschap kunnen telefonisch contact opnemen met Goldberg via 06-46567246.



Het tennistoernooi bij REO begint op maandag 5 augustus om 09.00 uur. “Op dat tijdstip vangen de eerste wedstrijden aan van het open toernooi”, vertelt Theuwissen. “Rond het middaguur beginnen de kwalificaties voor het NRT, die tot en met dinsdag duren. Gedurende de week wordt er van 09.00 tot +- 23.00 uur gespeeld op het tennispark. Op zondag 11 augustus vinden de finales plaats.” Vanaf woensdag is het mogelijk om bij REO een complete avondmaaltijd te nuttigen en tevens kan er ontbeten worden. Op vrijdagavond is er een grootse feestavond op het tennispark, waar ook iedereen welkom is. Op deze dag vindt er tevens een loterij plaats, voor zowel spelers als toeschouwers, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door meer dan vijftig ondernemers uit Roden. “We kijken uit naar een schitterende week. Met alle vrijwilligers, zo’n honderd man in totaal, gaan we er alles aan doen om het iedereen naar de zin te maken. Ondanks dat we als toernooi steeds groter worden, hopen we de gezelligheid te behouden. Als het weer ook nog eens goed is, gaan we een geslaagde week tegemoet”, aldus Goldberg. Wat: REO StaanArbo NRT**** Open 2019



Wanneer: 5 t/m 11 augustus

Waar: Tennispark REO

Organisatie: Tennisvereniging REO

Info: https://www.reotennis.nl/