In Tolbert weten ze hoe je een feestje moet bouwen; 26 juni begint de feestweek!

Wat: Feestweek Tolbert

Waar: Tolbert

Wanneer: 26 juni tot en met 3 juli

TOLBERT – Liefhebbers van een goed feestje hebben komende week geluk! De feestweek van Tolbert staat weer in haar volle glorie op de planning en gaat zondag 26 juni van start. De hele week lang kan er genoten worden van verschillende festiviteiten. Jacqueline de Boer, voorzitter van Volksvermaken Tolbert vertelt waarom je dit spektakel eigenlijk niet mag missen.

Na een lange coronaperiode heeft iedereen weer zin in een feestje. Daarom pakt Volksvermaken Tolbert dit jaar groots uit. ‘Er staan heel veel gezellige dingen op de planning. We beginnen zondag met een kindermiddag. Hier valt van alles te beleven. Er is een soort zeskamp, allemaal leuke spelletjes en natuurlijk buikschuiven. Er vallen ook leuke prijzen te winnen. De volgende dag staat het paardendorp op de planning, dat is echt traditie in Tolbert. We gaan ringsteken en iedereen kan zich hier gewoon voor aanmelden.’ Op woensdag wordt er een jaarmarkt georganiseerd. ‘Ook dat is traditie, daar komen altijd wel duizenden mensen op af. We hebben ook leuke livemuziek geregeld voor de markt. We vinden het vooral leuk om lokale artiesten uit te nodigen. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld Douwe Kamminga en ons eigen Tolbert Flexx Music.’ De lokale artiesten passen in het plaatje dat De Boer schetst over de feestweek. ‘Tolbert is uniek, we zijn net wat anders dan andere dorpen. Iedereen kent elkaar en is altijd welkom. De sfeer is gewoon altijd goed en gezellig, zowel tijdens de feestweek als daarbuiten.’

De organisatoren van de feestweek proberen elk jaar te variëren, maar ook vaste onderdelen terug te laten komen. ‘We organiseren elk jaar wel de fiets-, wandel-, brommer oldtimer en trekkertoertochten. Die zullen dit jaar ook allemaal weer plaatsvinden.’ De wandeltocht is 5 kilometer en de fietstocht 30 kilometer. ‘Vooral op de oldtimer trekkertoertocht komen vaak veel mensen af en die komen echt overal vandaan. Het wordt weer een leuke tocht langs mooie routes. Ook organiseren we dit jaar weer een leuke pubquiz. Tijdens corona hebben we dit ook online gedaan. Onze instelling was om te kijken naar de mogelijkheden. Hierdoor hebben we er ook toen een mooi feestje van gemaakt. Ook de fietstochten hebben we destijds gewoon door laten gaan, dit kon mooi zonder grote groepen. Maar we zijn superblij dat het dit jaar weer allemaal gewoon kan, daarom pakken we ook groots uit. De pubquiz dit jaar wordt weer gehouden vanaf het terras. Ik kijk er echt naar uit en heb zin in elk onderdeel. Toen we hoorden dat alles weer kon hadden we allemaal zo iets van; kom maar op, we zijn er klaar voor! Ik kan niet wachten om alle mensen te zien en te spreken. Het is voor mij dan ook geslaagd wanneer iedereen tevreden is. Als mensen gelukkig zijn, dan zijn wij dat ook.’

Een nieuw onderdeel dit jaar is Open-Air. ‘Zaterdag komt er een plaatselijke DJ langs die wat muzieknootjes gaat spelen. Dat is helemaal nieuw. Ik hoop hier wel een paar honderd mensen te zien. Ook hebben we dit jaar levend tafelvoetbal. Deelnemers komen dan ik een groot pak vast aan een beugel te staan en dan moeten ze voetballen. Het is een gek idee, maar wel heel erg leuk. Ze spelen in teams van zeven tegen zeven, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.’ De laatste zondag, 3 juli, staat de Hollandse middag op de planning. ‘Van 14.00 tot 18.00 uur komen er leuke artiesten langs zoals De Esperando’s en Lucas & Gea.’

Afgelopen september heeft Volksvermaken een kleinere feestweek opgezet. ‘We waren toen al dolenthousiast dat het weer kon. We beginnen al zo’n jaar van te voren met de organisatieplannen. Dat houdt vooral mailen, bellen, afspraken maken, draaiboeken opzetten en kijken naar mogelijkheden en ideeën in. Zodra deze feestweek weer voorbij is hebben we een kleine adempauze en gaan we kijken naar de kerstmarkt. Daarna begint alweer het opzetten van de volgende feestweek. We hebben een enthousiast bestuur van tien mensen en een mooie groep vrijwilligers, zonder hen hadden we het niet kunnen opzetten.’