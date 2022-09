In volle vaart door de waterbak

NORG – Wederom een spektakel afgelopen weekend in de bossen van Norg. Ruiters streden om de overwinning in een uitdagend parcours op Eventing Norg. Paarden en pony’s scheurden tijdens de cross, het laatste onderdeel, met hoge snelheid over heuvels, boomstammen, heggen, sloten en uiteraard door de waterbak die ook dit jaar weer prachtige beelden opleverde. Eventing is paardensport in de breedste zin van woord. Een beetje vergelijkbaar met een triatlon voor mensen. Een ruiter moet samen met zijn paard drie onderdelen afleggen: een dressuurproef, een springparcours en tot slot dus een cross-parcours. Er zijn verschillende niveaus, waardoor ook beginnende ruiters mee kunnen doen. Op elk niveau strijden de deelnemers tegen elkaar, waarbij de ruiter die het beste is over alle drie de onderdelen wint.