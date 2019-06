Ina Reijnders blikt vooruit op jaarlijks terugkerend evenement

Worteldagen weer in zicht

NORG – De jaarlijkse Worteldagen in Norg staan het komend Pinksterweekend van 7 tot en met 10 juni weer volop in de schijnwerpers. Het festivalterrein ligt aan de Brinkstraat in het dorp en is bij Kunsterf Norg. ‘Vreemde Gezichten’ is ditmaal het thema. Ina Reijnders (foto) is als vanouds het boegbeeld van de Worteldagen in het brinkdorp.

Worteldagen zijn een kleinschalig beeldend locatie theater die een 40-tal studenten van diverse kunstzinnige academies de gelegenheid geeft om voor een groot publiek op te treden. Aan het begin van de vrijdagavond op 7 juni zal in samenwerking met basisschool De Hekakker het festival feestelijk worden geopend. Dat is om 19.30 uur. Aansluitend is de première om 20.15 uur. Die middag zijn er om 14.00 uur al try-outs te bezoeken. ‘Vreemde Gezichten’ is een mooi thema en geeft tegelijkertijd de studenten de mogelijkheid om hun eigen creativiteit daarin kwijt te kunnen. Ze bepalen zelf de richting en dat geeft altijd verrassende theater- en kunstmomenten,’ zegt Ina Reijnders.

Bij Kunsterf Norg is ook de kaartverkoop. Vooral tijdens de pinksterdagen is reserveren gewenst. Zaterdag, zondag en maandag zijn er routes vanaf 13.00 uur. ‘s Avonds, alleen niet Tweede Pinksterdag, zijn de Worteldagen van 19.00 tot 21.00 uur. Kijk hiervoor op www.worteldagen.nl. Er zijn dit jaar 10 routes die elk een uur duren. Tijdens dat uur kan een ieder al fietsend of wandelend een route nemen waarin een viertal optredens gepland staan. Wie het hele weekend de tijd neemt zou zomaar alle tien de routes kunnen zien. Met elke route gaat een gids mee. Om de tien minuten start bij Kunsterf een nieuwe route. Ina Reijnders: ‘Elk jaar laat ik mij weer verrassen, er komt zoveel moois voorbij. Het is locatietheater in woord en beeld. En geschikt voor alle leeftijden, van jong tot oud. De studenten zijn hier nu al enkele dagen in Norg aanwezig en hebben een locatie toegewezen gekregen. Schuurtjes, tuinen, camping, bos, weiland, een vennetje, een oud café of gewoon bij iemand in huis, de locaties zijn ook dit jaar divers. En geloof me, het is hard werken. Je bekijkt als student de mogelijkheden van een locatie. Je proeft, ruikt en kijkt. Dan ga je bedenken wat je wilt brengen en hoe je dat gaat uitvoeren.’

Het is voor de 14-de keer dat de Worteldagen in het Norgse worden gehouden. Locatiehouders en vrijwilligers zijn er deze dagen druk mee. ‘Het werken met dit festivalteam is altijd geweldig. Iedereen heeft veel plezier. Niemand vindt het erg om deze dagen vrijwilliger te zijn.’