InBeeld – Tanja Haseloop

LEEK – Tanja Haseloop is afgelopen donderdag officieel geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oldebroek. Haseloop (VVD) is wethouder geweest van de voormalige gemeente Leek en de afgelopen maanden was ze raadslid in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Begin juli werd Haseloop door de vertrouwenscommissie van de gemeente Oldebroek gebeld met de mededeling dat ze is voorgedragen als burgemeester. Het zorgde toen voor veel blijdschap bij het voormalig raadslid in het Westerkwartier. Afgelopen donderdag ging dan eindelijk die lang gekoesterde wens in vervulling. “Het is echt een droom die uitkomt”, zegt Haseloop. “Ik denk dat ik in de functie van burgemeester veel van mezelf kwijt kan”. In de gemeente Oldebroek volgt Haseloop Adriaan Hoogendoorn op als burgemeester. Oldebroek is een relatief kleine gemeente met 24.000 inwoners. Een prachtig gebied met water, bos, heide en polder. “Er is veel bedrijvigheid met veel ondernemende mensen in Oldebroek”, laat Haseloop weten. “Ze werken over gemeentelijke en provinciale grenzen. Dat spreekt me heel erg aan”. Tijdens de installatie van Haseloop werd ze als burgemeester beëdigd door de Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer John Berends. Vanzelfsprekend kijkt de voormalige wethouder van Leek ontzettend uit naar haar tijd als burgemeester van Oldebroek.