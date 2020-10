Indrukwekkend concert

RODEN – Indrukwekkend en schitterend uitgevoerd. Wát een talent, de meiden van de Roden Girl Choristers. Zaterdag gaven ze een intiem concert in Op de Helte in Roden. Intiem, omdat het publiek alleen bestond uit een aantal ouders. Normaal gesproken zouden de dames een optreden hebben gegeven voor zo’n honderd man, maar het coronavirus haalde daar een dikke streep door. Het eerste deel werd verzorgd door de jonge choristers die delen van de Sound of Music zongen. Deel twee werd verzorgd door de ervaren choristers die een eigen ensemble vormen als de Roden Girl Voices. Van het concert zijn opnames gemaakt.