Indrukwekkende Blue Monday Run start bij ONR

RODEN – Bij het terrein van VV ONR vertrokken afgelopen week tientallen hardlopers tijdens de Blue Monday Run. Dit hardloopevenement is opgericht door Stefan Wendel, die hiermee hoopt aandacht te vestigen op psychische ziekten. Dat de loop op maandag 21 januari plaatsvond, mocht geen verrassing heten. Die dag staat namelijk bekend als ‘Blue Monday’, de meest depressieve dag van het jaar. Het was dit jaar voor het eerst dat de loop in Roden werd georganiseerd. Gezien de vele deelnemers en overige belangstellenden, is de kans groot dat ook volgend jaar de loop in Roden zal worden gehouden.