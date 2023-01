Indrukwekkende solidariteitsactie Pieter Wittenberg

NORG – In de Magarethakerk op de brink in Norg vond afgelopen week een solidariteitsactie plaats, bedoeld om Pieter Wittenberg uit Peest een hart onder de riem te steken. Pieter Wittenberg, 75 jaar inmiddels, stond afgelopen week voor het gerecht in Griekenland. Hij heeft daar als hulpverlener vluchtelingen bijgestaan. Hij was betrokken bij reddingsacties van vluchtelingen uit zee. Dit nu wordt door de Griekse overheid gezien als een misdaad en samen met 23 andere hulpverleners stond Wittenberg de afgelopen week voor de rechter.

Afgelopen vrijdag werden de meeste aantijgingen van tafel geveegd door de rechter. Echter, de aanklacht tegen de 23 hulpverleners is niet inhoudelijk behandeld. Een nieuwe rechtszaak blijft dan ook in de lucht hangen. Of en wanneer er een vervolg komt is op dit moment onduidelijk.

De bijeenkomst in Norg werd georganiseerd door dorpsgenoten Feliz Goos en Machiel Huizenga. Een flink aantal Norgers was getuige van een indrukwekkende solidariteitsactie met muziek, voordrachten en woorden ter ondersteuning aan Pieter Wittenberg en zijn familie. Zij konden via een telefonische live verbinding meeluisteren met hetgeen gaande was.

De familie Wittenberg was onder andere actief bij het project Shower Power. Zij gaven vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos de mogelijkheid om te douchen. Iets wat in de overvolle vluchtelingenkampen op het eiland niet mogelijk was. ‘Wij zorgden voor een warme douche, een kop thee en een goed gesprek. Dat werd erg gewaardeerd,’ liet Pieter Wittenberg al eerder in De Krant optekenen.

‘De vrijwillige hulpverleners die nu voor het gerecht stonden hebben mensen in nood geholpen, maar worden door de Griekse overheid afgeschilderd als misdadigers, vertelde Feliz Goos de bezoekers in de kerk. ‘Voor het redden van mensen, hulpverlenen, solidariteit en fatsoen kun je niet vervolgd worden. Het mag niet, het is immoreel, maar het gebeurt wel. Mensen redden is geen misdaad.’

Machiel Huizenga vertelde over zijn reis naar Griekeland en zijn hulp in een vluchtelingenkamp. ‘Het is mensonterend wat je daar mee maakt. Er is daar een tragedie gaande, je helpt mensen en je wordt daarvoor vervolgd. Dat mag niet, maar gebeurt wel. Het is mooi dat er hier in de kerk zoveel mensen zijn die Pieter steunen. De gemeenschap van Norg laat zich op een waardevolle manier zien,’ liet hij weten.