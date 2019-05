Infobord Natuurschoonbos onthuld

NIETAP – Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Kosters samen met de nieuwe voorzitter Tjerk Vonck en oud voorzitter Teus Korevaar een nieuw infobord bij de parkeerplaats van Natuurschoonbos tussen Roden en Nietap. Deze handeling markeerd de afronding van de grootschalige werkzaamheden in dit bos.

Een groot aantal leden en vrijwilligers van de vereniging Natuurschoon waren aanwezig om samen met adviseurs, aannemers, overheden en andere organisaties en personen die op de één of andere manier betrokken zijn geweest bij de werkzaamheden dit feest te vieren. Na de openingshandeling van de wethouder maakte de hele groep aanwezigen een ronde het bos om te zien is wat er allemaal bereikt is.

Op verschillende plekken werd het resultaat van de werkzaamheden toegelicht. De ecologische waarde van het gebied kwam uitvoerig aan bod maar bijvoorbeeld ook de geschiedenis van de monniken op Terheijl en de achtergrond van de ydillische Ronde Vijver die in het begin van de vorige eeuw gegraven werd. De aanwezige aannemers, leden en vrijwilligers kregen welverdiende complimenten voor de eendrachtige samenwerking om het project in het bos succesvol uit te voeren en af te ronden.