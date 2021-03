ING schrapt 440 banen en gaat 69 bankkantoren sluiten

REGIO – ING sluit tot en met 1 juli 2022 meer dan de helft van de traditionele bankkantoren in Nederland. De bank gaat 69 bankkantoren sluiten en houdt 59 over. In totaal gaan er 440 banen verloren door de sluiting.

Klanten regelen steeds vaker hun bankzaken digitaal, volgens de bank. Daardoor neemt de behoefte aan bankkantoren af. Als tegenprestatie gaat ING meer servicepunten inrichten. Dat zijn loketten die meestal in bibliotheken of gemakswinkels zijn gevestigd, waar klanten terecht kunnen voor vragen.

De komende tijd komen er 75 van deze servicepunten bij, daarmee komt het totaal op 321 locaties. Voordat een ING-kantoor wordt gesloten, worden er in de omgeving eerst servicepunten ingericht. Vanwege deze aanpassing gaan er 240 banen verloren. Daarnaast schrapt het bedrijf tweehonderd banen bij bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met vermogensadvies. Digitalisering zorgt ervoor dat mensen eerst zelf opzoek gaan naar advies voordat ze zelf een adviseur inschakelen.

Eind vorig jaar werd bekend dat ING tot eind 2021 duizend banen zou schrappen. Dat was vooral een gevolg van de sluiten van diverse kantoren in Azië en Zuid-Amerika. Toch staan er nu ook Nederlandse banen op de tocht. Het is nog niet duidelijk om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat