Inge Sikkens bakt er (straks) op los in de bakboerderij

RODEN – Zaterdag was ze al even te zien in de bakboerderij van de familie Buiter. Uitgedost in een jarenvijftig jurk, roodgehakte schoentjes en een flinke rode krul in het haar zat de diva van Heel Holland Bakt klaar voor een meet en greet met de clientèle van de bakboerderij. Ook maakte ze van de gelegenheid gebruik om het nieuwe bakboek van Heel Holland Bakt te promoten. Het boek is zelfs geschikt voor mensen die helemaal niet kunnen bakken, verzekert Inge. De truc voor een smakelijke en goed uitziende taart zit hem namelijk in het van tevoren klaarzetten van alle ingrediënten. Het is de bedoeling dat Inge vanaf september (afhankelijk van of de Wilhelminastraat gereed is) bakworkshops gaat geven. Verder is ze via de Bakboerderij te boeken voor vrijgezellenfeesten, een vriendinnenmiddag of –avond, teambuildingsessies of andere aangelegenheden.