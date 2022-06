Inge Sikkens vloog eruit bij Heel Holland Bakt en gaat nu workshops geven

‘Ik kan zoveel leuke dingen doen met bakken en daar word ik zó blij van’

RODEN – Sinds de finale-uitzending op 7 mei mag ze interviews geven. En sinds die tijd heeft ze het drukker dan ooit. Ze hobbelt van interview naar opname en van signeersessie naar weer een opdracht om taarten te bakken. Toch maakt Inge Sikkens graag tijd voor De Krant om te vertellen over haar fantastische ervaring bij ‘Heel Holland Bakt’.

“Je moet weten, ik ben een Indo en eten is bij ons heel belangrijk”, begint Inge. En in de keuken is ze dus heel gelukkig. Als ze geen kapster was geworden, was ze zeker een restaurant begonnen. “In de lockdown moest ik wel wat om handen hebben en zo ben ik in coronatijd steeds meer gaan bakken.” Ze plaatste wel eens wat baksels op social media en daar kwam veel reactie op. Sterker nog, iedereen begon te gillen dat ze mee moest doen met ‘Heel Holland Bakt’. “Nee, dat is niks voor mij.” Ondertussen had Inge zich, als groot fan van dat programma, begin 2021 al lang opgegeven. Sterker nog, ook de opnames had ze al achter de rug. Lachend: “Ik dacht, dat schort, dat moet ik hebben, daar ga ik mee naar bed.”

Uit ruim 1.000 inzendingen en na meerdere voorrondes hoorde Inge dat ze bij de laatste 10 zat. “Fantastisch, alleen dat al gaf mij een winnaarsgevoel.” Toch hoopte ze één ding, dat ze niet bij de eerste aflevering er al uit zo vliegen. Ze had zich de hele zomer al voorbereid op 6 afleveringen met verschillende thema’s. Het zou toch wat zuur zijn als ze dit allemaal niet in het programma had mogen laten zien.

Ze hield het vol tot en met de 5e aflevering. Ze baalde ervan, maar ze voelde dat ze eruit zou vliegen toen ze deur van de oven opentrok. “Het was allemaal rook en de buitenkant was al verbrand.” Een verkeerde inschatting van het zakken in temperatuur van de oven was er de oorzaak van. Bij het spektakelstuk hetzelfde verhaal. Toen ze besloot opnieuw te bakken was ze 20 minuten verder en had ze tijd te kort om de taart goed op te bouwen. “En die tijdslimiet is best lastig hoor als André van Duin en Janny van der Heijden steeds bij je langskomen.” Ze baalde dat ze eruit lag, maar vooral is ze supertrots op wat ze bereikt heeft.

“Ook al bak je niet, ‘Heel Holland Bakt’ is zó leuk”, laat Inge weten, André is zó leuk en lief.” Maar volgens Inge is het vooral de interactie die hij heeft met Janny van der Heijden. Die twee hebben een chemie die afstraalt op de hele crew en alle deelnemers. Het is een ‘feel good’ programma waarin kijkers hopen dat er iets fout gaat en zich ondertussen afvragen hoe de deelnemers het in die tijd voor elkaar krijgen.

Inge genoot van de sfeer onderling. Ze gingen goed met elkaar om en van haat en nijd was geen sprake. En nog steeds heeft ze elke dag contact met deelnemers, spreken ze met elkaar af en bakken ze met elkaar.Haar specialiteit? Volgens Inge wordt haar worteltaart erg gewaardeerd. “Een hele luchtige taart, met het zoet van wortel en honing waaraan cranberries zijn toegevoegd die al een nacht in frambozenlikeur hebben gestaan.” En natuurlijk de kue lapis en spekkoek, twee Indonesische zoete lekkernijen.

43 jaar zat Inge in het kappersvak. Daar genoot ze volop van, maar nu is ze daar klaar mee. Het bakleven biedt haar nieuwe kansen. “Ik kan zoveel leuke dingen doen met bakken en daar word ik zó blij van.” Bij Buiters Bakboerderij bijvoorbeeld gaat ze workshops geven. Ook gaat ze voor een youtube-kanaal, waarin ze met een gast, die het liefst niet kan bakken, aan de slag gaat. “Gezellig kletsend bakken, waarbij zo nu en dan was misgaat en waarbij we de gast ook van een andere kant leren kennen”, ze ziet het helemaal voor zich.

Na ‘Heel Holland Bakt’ gaan er voor Inge dus nieuwe deuren open. Ze zette hier kortgeleden kracht bij door haar kapsalon thuis om te bouwen tot een heuse bakkeuken en liet op haar onderarm een tattoo plaatsen. Een tattoo met het logo van ‘Heel Holland Bakt’ waarop ook Inge met haar opvallende oranje rol in haar haar prijkt.