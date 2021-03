Ingrid de Jonge uit Peize beweegt iedere dag

‘Ik geef mijn leven een negen, ik geniet enorm van alles wat ik nog kan’

PEIZE – Ze maakt geen geheim van haar leeftijd. Waarom zou ze? Ingrid de Jonge voelt zich vitaal, bezoekt –buiten coronatijd – twee keer per week de balletschool in Groningen, doet aan yoga en pilates en traint één keer per week de BBB, wat staat voor billen, benen en buik. Eten doet ze het liefst – zo veel mogelijk – gezond. Zeker, guilty pleasures heeft ze ook: pure chocolade, het liefst zo donker mogelijk én een goed glas wijn op z’n tijd.

Wat zou ze graag ballerina geworden zijn. Dat dansen haar lag, ontdekte ze al op jonge leeftijd. Bij het ballet, dat was de droom van Ingrid de Jonge (77) uit Peize. Haar ouders zagen dat anders, als zij op ballet ging, moesten haar zusjes dat ook. Een kostbare zaak. Bovendien kon je er je brood niet mee verdienen, vonden ze. Ingrid is met haar hip gekleurde rode haar een opvallende verschijning. Wanneer ze voor de foto voor deze Noordenveld Plus met gemak haar been tegen haar oor legt is zowel de redacteur als de fotograaf zwaar onder de indruk. Ingrid groeide op in een gezin met drie meisjes en twee jongens. ‘Van kind af aan heb ik een heel sterke bewegingsdrang. Ik klom in bomen, sprong van het balkon, over hekjes, als ik dat in deze tijd zou doen had ik ADHD. Mijn moeder kocht voor mij, als enige meisje, jongenssandalen. Daar zat garantie op.’

Dansgen

Ingrid ontdekte turnen. Dat ging haar zo goed af, dat ze binnen no time bij het Oostelijk Keurkorps zat. Via de turnwedstrijden kwam ze alsnog in aanraking met ballet. ‘De vrije oefening met muziek en de balk, dat was mijn favoriete onderdeel. Erg in opkomst in die tijd. Ik werd altijd nummer één. Vijftien was ik en geobsedeerd door ballet. Mijn schoolagenda was volgeplakt met plaatsjes van ballerina’s. Anna Pavlova, een topballerina uit Rusland was mijn heldin.’ Ingrid is dan wel geen beroemd ballerina geworden, maar de appel is niet ver van de boom gevallen. Haar dertienjarige kleindochter in Rome is een turntalent en haar twintigjarige kleindochter Avah is beroepsballerina. Ze danst bij een balletcompagnie in het Duitse Greifswald. Trots als ze is laat ze de schitterende foto’s van Avah in verschillende poses op spitzen zien. ‘Gemaakt door mijn dochter, ze is fotografe’, lacht Ingrid. ‘Vaak wordt er gevraagd: heb je dat van je oma? Nou, er bestaat dus écht een dansgen. Mijn vader kon ook goed dansen. Hij hielp zijn beste vriend op zijn dansschool bij de tapdanslessen.’

Zelf danste Ingrid op amateurfestivals, trad op in de Stadsschouwburg en in de Oosterpoort. Toen ze kinderen kreeg, bleef ze thuis, in Peize. Dat was heel normaal in die tijd. ‘Ik ben pas weer als onderwijzeres gaan werken toen de kinderen naar de basisschool hier in Peize gingen. Dat was handig, want we waren op dezelfde tijden vrij. Kinderopvang was er niet. Ik gaf ook culturele vakken en dansexpressie. In de Fame-tijd gaf ik danslessen aan de kinderen. Razend populair was dat.’

Artrose

Nog steeds speelt bewegen een hoofdrol in het leven van Ingrid. Ondanks haar hoge leeftijd en wat lichamelijke ongemakken, moet ze er niet aan denken om bewegen op een lager pitje te zetten. ‘Als ik niet beweeg word ik onrustig, steek ik niet lekker in mijn vel. In de lotushouding kom ik niet meer, ik heb artrose in mijn knieën. Het kraakbeen is weg en dan krijg je bot op bot, dat is pijnlijk. Maar ik kijk graag naar wat ik wél kan. Hard in de tuin werken, hout zagen, snoeien, ik vind het heerlijk.’ Normaal gesproken gaat Ingrid twee keer per week naar de balletschool Groningen. ‘De balletschool van Wanda Kuiper aan de Butjesstraat, in de voormalige koffie- en theefabriek. Dat doe ik al heel lang, vroeger gaven we shows met ons team. Het springen moet ik weglaten en diep door mijn knieën lukt ook niet meer, maar draaien aan de bar gaat nog prima.’ Samen met haar man Coen volgt ze online yoga- en pilateslessen van Palestra. Dan worden de yogamatjes uitgerold op het kleed in de woonkamer, en doen ze na wat de docent voordoet in de livestream op de tablet. ‘Meestal doe ik elke dag iets. Dat raad ik iedereen aan! Zeker als je ouder wordt is het goed om het bij te houden, om de souplesse een beetje te behouden. Als je iets hebt, duurt het langer voordat alles weer in vorm is.’ Dan lachend: ‘ik heb met net opgegeven voor de challenge van Palestra; in dertig dagen een summerbody.’

Voeding is ook een belangrijke in huize De Jonge. Gezonde voeding dan. Ingrid is dol op koken en experimenteert graag met nieuwe gerechten. ‘We eten zo weinig mogelijk dierlijke producten. Wel eieren en melk, maar vlees eten we bijna niet. We gebruiken veel soyaproducten, goed voor jezelf én het milieu. En ik houd van fruit, daar eet ik heel veel van. Maar ik wil niet zeggen dat we niet snoepen hoor. Ik ben gek op pure chocolade, het liefst zo donker mogelijk’, lacht Ingrid die naar eigen zeggen nog een zonde heeft. ‘We drinken regelmatig een wijntje. Een goed glas wijn, daar kan ik erg van genieten.’ Met haar echtgenoot deelt ze haar liefde voor muziek. Coen is groot jazzliefhebber, heeft de groten der aarde ontmoet en hij schrijft onder andere voor het glossy blad Jazzism. ‘Naast jazz luisteren we graag naar klassieke muziek. Maria Callas, Bach, Chopin, Beethoven. Verder kruip ik graag achter de naaimachine, ik heb mijn eigen trouwjurk gemaakt, die van mijn dochter en Romeinse schoondochter. En eens naaide ik voor de klas van mijn kleindochter in Hamburg 31 balletrokjes met linten. Je hoort het, ik kom tijd te kort haha.’ Wanneer we vragen om haar leven een cijfer te geven antwoordt ze resoluut: ‘een negen. Ik kan enorm genieten van alles en dat ik nog zoveel kan doen. Of klinkt dat te opschepperig? Want dat is beslist niet de bedoeling.’