Initiatief ‘Voel je goed!’ wil taal en voeding met elkaar combineren

NOORDENVELD – ‘Voel je goed!’ is een nieuw landelijk initiatief dat ook in de gemeente Noordenveld zal worden aangeboden. Samenwerking is er tussen Welzijn in Noordenveld, de bibliotheek met het Taalhuis en een diëtiste. Vorige week kregen de vier betrokken cursusleiders een certificaat uitgereikt, wat betekent dat de bijeenkomsten onder de naam ‘Voel je goed!’ van start kunnen gaan. Marten Vogt en Denise de Vette van WiN, diëtiste Leonie Lubbinge en Karin Remmers verbonden aan het Taalhuis, kregen het certificaat uitgereikt (foto).

Doel van het project is om mensen die moeite hebben met hun gezondheid en moeite hebben met de Nederlandse taal te stimuleren om aan beide problemen te werken. ‘Taal en bewegen gaat hand in hand in deze cursus,’ zegt Marten Vogt. Hij is in dienst bij WiN als sportcoach en weet als geen ander hoe goed dagelijks bewegen voor de gezondheid is. ‘Wij gaan gezamenlijk de bijeenkomsten begeleiden. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak en vakgebied.’ In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en of digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijk leven. Als je niet goed kunt lezen een schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Denise de Vette: ‘Voel je Goed!’ heeft landelijk bewezen dat het aanslaat. Het werkt preventief en is gewoon een goedwerkende activiteit om zowel je voeding als je taal een oppepper te geven. ‘Voel je goed!’ is een combinatie van persoonlijke adviezen door een diëtist aangevuld met groepslessen over het verbeteren van je Nederlands.’

Vanuit het Taalhuis in Noordenveld is Karin Remmers hier als vrijwilliger bij betrokken. ‘Als je moeite met taal hebt dan kun je ook niet vaak alle informatie over gezondheid tot je nemen. Je vindt moeilijker wat goed voor je is, te begrijpen wat er op etiketten staat, dit te beoordelen en toe te passen. Wanneer je een taalachterstand hebt dan is het lastig om info over gezondheid tot je te nemen. Heel vaak wordt dan de boodschap niet begrepen. Deze cursus hoopt mensen hierop weg te helpen met aandacht voor taal, bewegen en voedingsadviezen.’ Leonie Lubbinge is als diëtiste via het Advies Bureau voor Voeding en Sport verbonden aan huisartsenpraktijk Steenhuisen en van Mastrigt in Roden. ‘Het worden vooral hele praktische bijeenkomsten waarbij we theorie koppelen aan de praktijk. Zo gaan we ook op bezoek naar een supermarkt om etiketten te leren lezen. Daarnaast geef ik iedereen een persoonlijk voedingsadvies. Doel is dat deelnemers zich gezonder voelen en een gezonder gewicht krijgen. Dit wordt bereikt via verbetering van taal en gezondheidsvaardigheden.’

De inhoud van de lessen is gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum en de Beweegrichtlijn van de gezondheidsraad. De cursus wordt mede gefinancierd door de betrokken organisaties en de gemeente Noordenveld. Voor de deelnemers is de cursus gratis. Er zijn 20 bijeenkomsten van 1,5 uur en opgave kan via het Servicebureau van WiN op telefoonnummer 050 317 65 00 of service@stwin.nl. De cursus richt zich op mensen met een taalachterstand die Nederlands als moedertaal hebben en graag aan de slag willen met het verbeteren van hun gezondheid. Wie even meer wil weten kan contact opnemen via WiN met Marten Vogt of Denise de Vette.