‘Inloop & Ontmoeting’ in Magarethahoeve

NORG – Wekelijks komt er in de Magarethahoeve van de Hervormde Kerk in Norg een groep ouderen op de dinsdagmiddag bijeen die gezamenlijk een spelspelen, een kaartje leggen, een spreker uitnodigen, een activiteit doen of op excursie gaan.

Dina Hartlief, Janke Harms en Gretha de Leeuw zijn de vrijwilligers die al enkele jaren de ouderenclub draaiende houden.

‘Wekelijks beginnen we om 13.45 uur en stoppen we even voor de klok van 16.00 uur. We hebben een vaste groep deelnemers, wat niet betekent dat er geen ruimte is voor anderen om mee te doen,’ zegt Gretha de Leeuw. ‘Je kunt bij ons gewoon langskomen en meedoen. Het is een groep van vrouwen en mannen. We hebben om de twee weken een spelmiddag en daarna vaak een spreker. Zo kwam onlangs Ina Reijnders vertellen over De Worteldagen en zijn we wel op excursie geweest naar de Oranjerie in Zeyen.’

De activiteitkosten zijn per deelnemer 2,50 euro per keer. Koffie, thee, accommodatie en activiteit zijn inbegrepen. Wie vervoersproblemen heeft kan dat oplossen door te bellen met de SON.

De activiteit is opgezet naar aanleiding van vragen uit het dorp. Welzijn in Noordenveld en vrijwilligers hebben die vraag omgezet in een wekelijkse vaste activiteit. Wie informatie wil kan bellen met het Servicebureau van WiN 050 317 65 00.