Nieuwe windturbine in Nietap moet in 2024 klaar zijn

NIETAP- Eelko van der Velde uit Nietap heeft een procedure lopen bij de Gemeente Noordenveld voor het laten bouwen van een windmolen op zijn perceel langs de N372. Met deze windturbine kan een groot deel van Nietap van groene energie worden voorzien. Daarnaast wordt de turbine voorzien van antennes voor beter netwerk in het gebied.

‘Nietap is altijd het verlengde van Leek geweest. Daar is het netwerk vele malen beter en hier hapert het nogal. Vooral de P2000 meldingen zijn niet accuraat.’ Van der Velde is al ruime tijd eigenaar van het perceel dat schuin tegenover de rotonde ligt. ‘Ik kon er nooit zoveel mee, maar geluiden uit de buurt hebben mij doen denken. Door het plaatsen van een windmolen profiteert het buurtschap ook nog eens van goedkope energie.’ Rijkswaterstaat en het Staatstoezicht op de Mijnen willen een percentage van de energieopbrengst. Ongeveer 70 procent kan worden gebruikt door de Nietappers zelf. ‘Dat maakt van ons Nietappers, aftappers’, grapt Van der Velde. Het plan ligt inmiddels bij de gemeente en zal daarna worden voorgelegd aan de provincie. Van der Velde denkt dat de provincie zou kunnen struikelen over de vogeltrek van ganzen die van Zevenhuizen naar het Leekstermeer vliegen. ‘Dat is wel een probleem, maar we kunnen onmogelijk met alles rekening houden.’ Daarnaast zouden de hogedrukwaterleidingen zijn die parallel aan de N372 lopen een obstakel kunnen zijn. De overbrugging naar de J.P. Santeeweg wordt daardoor bemoeilijkt. ‘Dat zou betekenen dat we de bekabeling moeten kruisen met de waterleidingen. We denken graag in oplossingen.’ De uiteindelijke hoogte van de turbine wordt onder andere bepaald door onder andere Staatstoezicht op de Mijnen. Zij hebben Van der Velde een voorstel gedaan voor een horizontale-asturbine met een masthoogte van minimaal 80 meter en een wiekwijdte van 40 meter doorsnee. ‘Al met al een metertje of 150. Een kleine turbine dus. De gemeente is nog niet akkoord gegaan met dit voorstel, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat dat goed gaat komen.’ Deze windmolens hebben relatief veel minder lawaai dan de grote turbines die in de Eemshaven staan. Van der Velde hoopt dat de vergunningen op tijd zijn goedgekeurd en dat de bouw kan worden gestart in januari 2024. In de toekomst wil hij een mini-zonnepark aanleggen op het perceel, waarbij de turbine het middelpunt vormt. Zo profiteert heel Nietap van een snel netwerk en groene energie.

Er wordt zaterdag om 10:00 uur een inloopochtend gehouden in Café Dussel in Nietap waar de plannen worden toegelicht.