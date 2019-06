NOORDENVELD – Het afgelopen jaar is hard gewerkt om voor de Vrijetijdsboulevard een goede invulling te vinden. Het gaat met name om het terrein waar nu ‘Bikepark Roden’ gevestigd is. De gemeente Noordenveld wil graag de schetsen hiervan laten zien.

Belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 3 juni 2019 in de Kampeerhal Roden aan de Kanaalstraat. Binnenlopen kan tussen 18.00 en 20.00 uur.