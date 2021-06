Inschrijven voor het beachvolleybaltoernooi: het kan nog!

NOORDENVELD – Vanaf maandagavond 27 juni wordt er gestreden in de voorrondes voor het grote beachvolleybaltoernooi op 1 juli. Wie zich nog niet heeft ingeschreven met een team maar wel zin heeft in een lekker potje volleybal in het zand, kan dat nog steeds doen, laat de organisatie weten. Verschillende teams deden dat al, maar vanuit verenigingen zelf zijn er nog maar weinig aanmeldingen, weet sportcoach Wouter Meertens.

Hoe werkt het ook alweer? Het toernooi wordt opgesplitst in twee onderdelen: één voor Nederlandse Volleybal Bond-leden (NeVoBo) en één voor recreanten. Er wordt gespeeld met teams van vier personen en een team mag maximaal uit zes mensen bestaan. Zeker handig, een paar extra spelers, want volleyballen in het zand is best pittig. De grondslag blijft hetzelfde als bij het stratenvolleybal: iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen. Op maandagavond 27 juni worden de voorronden voor de recreanten gespeeld, op dinsdagavond de voorronden voor NeVoBo-leden, woensdagavond 29 juni opnieuw voorronden recreanten en donderdagavond 30 juni de laatste voorronden NeVoBo-leden. De voorronden starten iedere avond om 19:00 uur en duren tot 22:00 uur. Vrijdag 1 juli is het tijd voor de grande finale. Die wordt gespeeld van 18:30 tot 22:30 uur. Alle deelnemers worden getrakteerd op een overheerlijke barbecue. Nu al zin om het zand tussen je tenen te voelen? Geef je dan snel op via spcdehullen@noordenveld.nl of meld je team aan bij de receptie van Sportcentrum de Hullen. Kosten per team bedragen 20 euro.