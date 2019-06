Inschrijving ringsteken Norg

NORG – Op zaterdagavond 6 juli is vanaf 19.00 uur ringsteken voor aanspanningen in het Oosteind in Norg. Deelnemers met paarden of pony’s uit alle regio’s zijn van harte welkom om mee te doen aan dit sfeervolle evenement, dat altijd veel bezoekers trekt.

Er is ook prijs te winnen voor de combinatie met de meest originele, mooie of ludieke aanspanning. Het publiek kan ook weer meedoen, door de mooiste aanspanningen aan te wijzen en maakt hiermee kans op een leuke prijs.

Opgave is nog steeds mogelijk met wie nog mee wil doen in Norg kan zich tot en met vrijdag 21 juni aanmelden bij Lucy Stevens, Stichting Norgermarkt Concours.

E-mail: info@stichtingnorgermarktconcours.nl Tel: 06-15335598. Meer informatie is te vinden op www.stichtingnorgermarktconcours.nl.