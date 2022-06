Inschrijvingen Spelweek Noordenveld gaan als een malle

RODEN – De afgelopen weken staat de Spelweek Noordenveld weer volop in het middelpunt van de belangstelling. Na drie jaren afwezigheid mogen de enthousiaste vrijwilligers eindelijk weer ‘van stal’ en dat was direct goed te merken. Met de presentatie van de nieuwe hoofdsponsor ‘Little Joy’, het bezoeken van vele basisscholen door het kleurrijke promo-team en de welbekende inschrijfavond op het terras van het Wapen van Drenthe is de Spelweek Noordenveld terug van weggeweest!

‘De inschrijvingen lopen als een malle’, weet penningmeester Ronald Uilenberg te vertellen. ‘Beide groepen zitten nu voor ongeveer 70 procent vol en dat is in de geschiedenis van de Spelweek nog nooit zo snel gegaan! Als het zo doorgaat zijn we voor 1 juli volledig uitverkocht.’ ‘Wacht dus niet te lang met het inschrijven van je kind(eren), want vol is ook echt vol’, voegt secretaris Susanne Kruize daaraan toe.

De Spelweek wordt dit jaar georganiseerd van 22 tot en met 26 augustus en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Groep A (6 t/m 8 jaar) is bij ons van maandag tot en met woensdagmorgen en gaat o.a. hutten bouwen en versieren, een spannende vossenjacht spelen in het centrum van Roden en genieten van al het moois tijdens de ‘Fancy Fair Woensdag’ op het voetbalveld van VV Roden. Groep B (9 t/m 12 jaar) begint het Spelweek avontuur met de ‘Fancy Fair Woensdag’ en hebben ook op donderdag en vrijdag een overvol programma. Denk dan bijvoorbeeld aan de spetterende bonte avond met de dj’s van Ultra Dance, het altijd spannende nachtspel en een frisse duik in het zwembad de Hullen.

‘We gaan dit jaar extra groot uitpakken, want dat hebben de kinderen van Noordenveld wel verdiend’, verteld voorzitter van de Spelweek, Astrid Nijboer. ‘Er komt een super lange stormbaan op woensdag en ook tijdens de andere dagen zal de Spelweek net even meer ‘stralen’ dan anders. Deze editie wil je echt niet missen’, sluit ze met een stralende glimlach af! Wil jij ook meedoen met de Spelweek of ben je op zoek naar meer informatie? www. SpelweekNoordenveld.nl