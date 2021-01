Inspiratie opdoen op Nienoord: Myron Hamming kiest z’n plekjes wel uit

LEEK – Museum Nienoord kreeg een nogal bijzonder verzoek vanuit ‘Stad’. Dichter en ‘spoken word artist’ Myron Hamming vroeg of hij in fysieke quarantaine mocht in het museum en de Borg Nienoord. Gedurende een periode van vijf dagen struinde Hamming rond op het terrein en in het museum, schrijft gedichten in de prachtige Ridderzaal en beleeft Nienoord zonder gasten. De stilte, de duisternis na zonsondergang en de kou: dit alles moet de dichter de juiste inspiratie geven tot het schrijven van de prachtigste ‘locdownpoëzie’. De gehele tijd stond zijn telefoon uit, om maar zoveel mogelijk van de inspirerende omgeving te leren. ’s Nachts logeerde hij op Landgoedboerderij Oosterheerdt, om zich overdag weer op het schrijven te richten. Wat deze vijfdaagse periode aan moois zal opleveren, houdt u van de dichter tegoed.