Interlandperiode komt voor FC Groningen als geroepen

GRONINGEN – Na een uitstekende eerste seizoenshelft zit FC Groningen momenteel al wekenlang in een dipje. Met hangen en wurgen behaalde de Trots van het Noorden uit de laatste acht duels slechts negen punten. Voor de nummer zes van de Eredivisie is dat zeker te weinig, en al helemaal als je kijkt naar de tegenstanders die de FC in die periode heeft gehad. Tegen RKC Waalwijk bereikte de ploeg van trainer/coach Danny Buijs zijn dieptepunt. In het eerste kwartier gingen Ko Itakura en Bart van Hintum opzichtig in de fout, waardoor de thuisploeg gemakkelijk op 2-0 kwam. Een derde tegentreffer bleef FC Groningen in het eerste half uur bespaard. Herstel aan het einde van de eerste helft en het begin van de tweede helft volgde, maar aanspraak op een punt maakte de FC allerminst.



Gezien het beeld van de laatste weken zat een nederlaag in Waalwijk er wel een beetje aan te komen. Daar waar de overvolle ziekenboeg in de voorgaande duels nog wel als excuus kon worden gebruikt, mag de verliespartij tegen RKC daar niet aan te wijten zijn. Buijs kon tegen de Waalwijkers alleen niet beschikken over Ramon Pascal Lundqvist, Jorgen Strand Larsen en Arjen robben. De afwezigheid van met name Larsen is dan wel een aderlating, toch moet FC Groningen dat met andere aanvallende spelers op kunnen lossen. Echter liet Patrick Joosten het in Waalwijk behoorlijk afweten, net als de meeste andere spelers van de FC.



Daar waar de verdediging van de Trots van het Noorden al het hele seizoen een stabiele factor is, ging het afgelopen zaterdag juist daar mis. Buijs had in zijn opstelling gekozen voor een verdediging met Gudmundsson op de linksback positie, Van Hintum samen met Itakura centraal en Te Wierik op rechts. Een verdedigende tactiek die sinds de komst van Te Wierik al vaker wordt gebruikt. Van Hintum is de laatste weken echter niet heel sterk gebleken en Te Wierik kan veel beter uit de voeten centraal achterin. Een logischere keus is het om Te Wierik samen met Itakura centraal te zetten en Dankerlui op de rechtsbackpositie. De in de zomer overgekomen verdediger van Willem II deed het namelijk helemaal zo slecht nog niet. Daarnaast heeft Buijs ook Wessel Dammers nog op de bank zitten, die als centrale verdediger uit de voeten kan. Opties genoeg voor de oefenmeester van FC Groningen.



Tegen RKC bleek dat de huidige optie dramatisch uitpakte. Opbouwend kwam de FC er duidelijk niet aan te pas en op deze wijze gingen Itakura en Van Hintum ook beide eenmaal in de fout. De persoonlijke fouten werden beide afgestraft. In de rust greep Buijs daarom ook in door Van Hintum in de kleedkamer te houden. Zijn plaats werd ingenomen door Wessel Dammers. Op het middenveld maakte Daniël van Kaam, die een van zijn slechtste wedstrijden tot nu toe speelde, plaats voor Dankerlui. Verdedigend zag het er vanaf dat moment een stuk beter uit en kwam FC Groningen meer aan voetballen toe. Hierdoor ontstonden er aan het begin van de tweede helft diverse mogelijkheden, maar na het wisselen van Gudmundsson kwam ook daar verandering in. Met Joosten, en later Abraham, in de punt van de aanval, werd er vrijwel niets gecreëerd. Alleen invaller Kian Slor was eenmaal dichtbij de gelijkmaker.



Lijn in het spel van de FC was het grootste deel van de wedstrijd niet te zien. De Trots van het Noorden zit al wekenlang in een dipje, maar gevolgen voor de ranglijst heeft dat tot nog toe niet gehad. De interlandperiode van komend weekend komt voor de ploeg van Buijs als geroepen om de ziekenboeg nog verder leeg te laten lopen en de huidige tactiek te herzien. Ondanks een matige periode is er nog zeker geen man overboord.