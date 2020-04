Interzorg Anholt Assen gaat coronapatiënten opvangen

REGIO – Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt ook in Drenthe toe. De verwachting is dat de ziekenhuizen straks onvoldoende plek hebben om alle COVID-19-patiënten de juiste zorg te kunnen bieden. Interzorg heeft besloten om de afdelingen geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) binnen Interzorg Anholt in Assen hiervoor beschikbaar te stellen. Op deze afdeling kunnen ongeveer 75 mensen besmet met COVID-19 terecht.

Het gaat dan om het opvangen van mensen besmet met het coronavirus die vanuit het ziekenhuis niet naar huis kunnen of die thuis niet voldoende verzorgd kunnen worden.



Interzorg draagt bij aan zorgcontinuïteit in Drenthe

Om de zorgcontinuïteit in Drenthe te borgen, heeft het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) Noord Nederland woensdag 1 april 2020 besloten welke verdere locaties voor de opvang van patiënten besmet met het coronavirus ingericht worden. Interzorg Anholt hoort daarbij. Dat betekent dat op zeer korte termijn acties ondernomen worden om een deel van het gebouw van Interzorg Anholt hiervoor geschikt te maken. Met onder andere personele ondersteuning van samenwerkingspartners binnen Samen Zorg Assen (waaronder Accolade (ArendState), Derkshoes, Icare en Zorgroep Drenthe) en in zeer nauwe samenwerking met het WZA, wil Interzorg haar verantwoordelijkheid nemen en de ziekenhuizen ontlasten. Uiteraard wordt daarbij ook nauw samengewerkt met andere ziekenhuizen en zorgorganisaties in de regio.



Samen verantwoordelijkheid nemen

Bestuurder Interzorg Astrid-Odile de Visser: “Wij beseffen dat deze keuze impact heeft op cliënten, hun naasten en medewerkers. Maar wij vinden dat we in deze moeilijke tijden in gezamenlijkheid alles moeten doen om de zorg in onze regio te waarborgen. We doen dit uiteindelijk samen, voor onze kwetsbare medemens. Op korte termijn gaan we de cliënten die momenteel op de betreffende afdelingen verblijven, verhuizen naar een andere afdeling binnen Anholt of elders binnen of buiten Interzorg. We hebben alle direct betrokkenen inmiddels persoonlijk hierover geïnformeerd. En we zijn dankbaar voor het begrip en de medewerking die wij van zowel cliënten en naasten als onze eigen medewerkers hierbij krijgen. Met elkaar maken we het mogelijk.”



Waarom Interzorg Anholt?

Interzorg Anholt is een geschikte locatie door de mogelijkheden die er zijn om de revalidatie-afdelingen relatief eenvoudig aan te passen voor verpleging in isolatie en af te sluiten van een ander deel van het gebouw, de fysieke capaciteit die Interzorg op redelijk korte termijn daar beschikbaar kan maken, de aanwezige faciliteiten en de ligging vlakbij het WZA.



Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.