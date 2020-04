VEENHUIZEN – Medewerkers van Interzorg ontvingen onlangs een doosje duurzame lekkernijen van hotel/restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen. Interzorg zegt trots te zijn op haar medewerkers en hoe zij samen bergen verzetten in deze bijzondere tijd. Bitter en Zoet is door de coronamaatregelen momenteel gesloten en was blij dat ze deze pakketjes voor de medewerkers van Interzorg mochten samenstellen. Zo probeert Interzorg niet alleen cliënten, maar ook de lokale middenstand te ondersteunen.