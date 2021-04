Interzorg de Hoprank rondt eerste fase verbouwing af

PEIZE – Het eerste deel van de verbouwing van de Hoprank is deze week afgerond. Exact een jaar geleden begon het bouwproces en vanaf 19 april kan de helft van de bewoners verhuizen naar het nieuwe gedeelte. De rest van de bewoners moet nog een jaar wachten. De verwachting is dat in het voorjaar van 2022 de hele verbouwing is afgerond.

Om het laatste deel van de verbouwing te realiseren moeten eerst de flatjes van de Hoprank worden gesloopt. Vervolgens kan op dit terrein worden begonnen met de bouw van het tweede gedeelte van het bouwproject. De verbouwing loopt tot nu toe goed op schema. Het bouwbedrijf heeft nauwelijks hinder ondervonden door corona. De verwachting is daarom ook dat de tweede fase ook zonder vertraging kan worden afgerond.