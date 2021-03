Interzorg De Hullen langzamerhand terug naar normaal

Kapper, restaurant en de winkel weer open voor bewoners

RODEN – In zorgcentrum De Hullen in Roden is de situatie bijna hetzelfde als voor de corona-uitbraak. Het zorgcentrum is gelukkig weer helemaal coronavrij, zegt Lonneke van der Bergh van Interzorg. ‘Vanaf 18 maart gaat het winkeltje weer open, de kapper knipt weer en het restaurant gaat open voor bewoners. Uiteraard wel binnen de maatregelen die al golden. Dus de anderhalve meter blijft gehandhaafd.’ In januari van dit jaar brak het coronavirus uit in het zorgcentrum aan de Ceintuurbaan-Zuid. De meeste bewoners herstelden van het virus en enkele mensen zijn er aan overleden. Lonneke is blij dat de heftige en verdrietige periode voorbij is. ‘Langzamerhand gaan we steeds meer terug naar de situatie van voor de uitbraak. In de week van 29 maart start de derde vaccinatieronde voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn en dat wel willen. Vier weken daarna volgt de tweede prik. Die groep is best groot. Er moet namelijk ook vier weken tussen de klachten zitten. We hebben aan het begin van het jaar veel besmettingen gehad dus veel bewoners hebben de eerste vaccinatieronde gemist.’ Gezamenlijke activiteiten staan nog niet op de planning bij het zorgcentrum. ‘Tot 1 juni mogen we sowieso niets doen. En het heeft wat ons betreft ook geen haast. Wel organiseren we activiteiten in kleine groepjes. We zijn in ieder geval hoopvol dat er steeds meer mogelijk is. Ook nog even leuk om te vermelden: bewoners kunnen woensdag in De Hullen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.’