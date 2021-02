Invoering avondklok leidt in Noordenveld niet tot ongeregeldheden

NOORDENVELD – De avondklok heeft in heel Nederland een hoop ter weeg gebracht. Rellen, plunderingen en vernielingen in veel gemeenten. In het noorden bleef het tamelijk rustig. Hoewel er in Groningen via sociale media wel opgeroepen werd om te komen ‘rellen’ in de stad, werd daar geen gehoor aan gegeven. Ook in Noordenveld bleef het bij boetes voor het overtreden van de avondklok, laat clusterchef politie Noordenveld Maznu Holthuis weten aan de Krant.

‘Als politie waren we voorbereid op eventuele ongeregeldheden. Er is extra capaciteit ingezet na invoering van de avondklok. Die kun je maar één keer gebruiken en dat betekent dat er keuzes gemaakt worden. Handhaving van de coronamaatregelen en de daarbij behorende avondklok heeft nu prioriteit voor ons. Dat betekent automatisch dat andere zaken worden doorgeschoven naar een later stadium. In Noordenveld hebben we mensen moeten beboeten wegens het overtreden van de avondklok. Gelukkig is het daar bij gebleven. Ook de wandeltocht die afgelopen donderdag door een groep mensen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen is rustig verlopen. We hebben er geen inzet op gehad. Wel is er van tevoren gesproken met de initiatiefnemers.’

De politie Noordenveld valt onder het Basisteam Noord Drenthe. ‘Daar vallen de gemeentes Tynaarlo, Assen, AA en Hunze en Noordenveld onder. We staan in nauw contact met elkaar. Mocht er bijvoorbeeld in Assen iets aan de hand zijn, betekent het dat we daar met meerdere wagens naar toe gaan. De extra capaciteit door de coronamaatregelen zijn voelbaar in het hele team. Voorlopig blijven we extra controles uitvoeren in de wijken.’

Westerkwartier

Ook in de gemeente Westerkwartier is het vooralsnog rustig op straat, weet Gerard de Jonge, teamchef basisteam Westerkwartier. ‘Zo’n 99% van de Westerkwartierders houdt zich gewoon aan de avondklok. We zijn heel tevreden met hoe het hier gaat.’ De politie Westerkwartier handhaaft streng op de naleving van de avondklok. De bezetting is in de avonduren verdubbeld om met voldoende ‘blauw’ op de straat te kunnen zijn. ‘We willen zoveel mogelijk in de wijken aanwezig zijn. We handhaven actief. Als het om 21:00 uur stil is op straat, valt een voorbijrijdende auto al gauw op. In bijna alle gevallen gaan we daar dan ook achteraan. In de meeste gevallen hebben ze een verklaring bij zich, maar mensen die geen geldige reden hebben om buiten te zijn, krijgen van ons een boete van 95 euro. Met deze actieve manier van handhaven gaan we door zolang de avondklok van kracht is.’