Inwoners Drenthe kunnen CoronaMelder testen vanaf half augustus

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de coronavirus-app CoronaMelder. Deze app, die mogelijk per 1 september landelijk ingevoerd wordt, is een aanvullend middel op de RIVM-richtlijnen om een tweede coronagolf te voorkomen. Vanaf de week van 17 augustus wordt de app in de praktijk getest in de GGD-regio’s Drenthe en Twente. Hierbij wordt gekeken hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. In de tweede helft van augustus spreekt de Tweede Kamer zich uit over CoronaMelder. Of je de app wilt gebruiken, bepaal je zelf.



Vanaf half augustus is in GGD-regio Drenthe een praktijktest om te zien hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek. Alle inwoners van de 12 Drentse gemeenten kunnen deelnemen aan de test.



Alleen als nieuwe besmettingen met het Coronavirus snel worden ontdekt, kunnen we elkaar beschermen. CoronaMelder helpt hierbij. Dankzij de app krijgen meer mensen in korte tijd bericht dat ze in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Dit kan een bekende zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand bij wie je in de buurt zat in het openbaar vervoer die ook de app op zijn of haar telefoon had staan. Hierdoor bereikt CoronaMelder, ter aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD, ook mensen die een besmet persoon niet kent of herinnert. Doordat al die mensen zich eerder kunnen laten testen, wordt de kans op verdere verspreiding van het virus beperkt.



Karin Eeken: “GGD Drenthe neemt het initiatief voor deze veldtest omdat we verwachten dat de app een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. We willen graag dat veel Drentse inwoners de app gaan downloaden en gebruiken. Het blijft belangrijk alert te blijven en je te houden aan de basisregels: houd 1,5 meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukke plekken en was vaak je handen. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen.”