‘Inwoners hebben de mondkapjes niet nodig’

RODEN – Huisarts Stijn Bodde uit Roden doet een dringende oproep om mondkapjes naar huisartsenpraktijken in de buurt te sturen. Hierbij gaat het vooral om de FFP1, FFP2 en FFP3 mondkapjes. Het verschil met de ‘gewone lapjes stof’, is dat er een filter in de FFP mondkapjes zitten. ‘Zo’n lapje stof heeft volgens het RIVM geen enkele zin. Mensen kunnen veel beter anderhalf meter afstand bewaren, dan dat ze met zo’n kapje rondlopen. Dat geeft een soort schijnveiligheid.’

Sowieso benadrukt Bodde dat inwoners over het algemeen geen mondkapjes nodig zijn. ‘Als men zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, dan is een mondkapje overbodig. In onze praktijken ligt dat anders. Wij hebben nauwer contact met patiënten en lopen dus meer risico op ziektes. En ziekte zou betekenen dat wij veertien dagen in quarantaine moeten. Dat zou een ramp zijn. Wij mogen nu niet ziek worden, al is het alleen maar om de ziekenhuizen te ontlasten.’