Inwoners Roden en Peize staan niet te springen bij plannen woningbouw

RODEN/PEIZE – Het is duidelijk dat er extra woningen nodig zijn in de gemeente Noordenveld. Om dit op te kunnen lossen moeten er nieuwe woonwijken gebouwd worden in Roden en Peize, maar bij huidige inwoners die pal naast deze wijken wonen staat het water nou niet bepaald aan de lippen.

Tijdens een online bijeenkomst waarin omwonenden werden bijgepraat, werd duidelijk dat de gemeente voor een grote uitdaging staat.

Na afloop van de sessie liet het grootste gedeelte van de deelnemers weten tevreden te zijn over de informatieavond. Donderdag wordt de sessie herhaald voor omwonenden die de eerste sessie gemist hebben.