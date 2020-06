NOORDENVELD – Enkele inwoners van de gemeente Noordenveld volgden afgelopen week een cursus over de herkenning van de eikenprocessierups. Een paar uur lang werden de inwoners bijgepraat over hoe het diertje te herkennen is. Op deze manier hoopt de gemeente Noordenveld dat het diertje vaker en sneller zal worden gesignaleerd. De cursus werd als ‘informatief’ omschreven door de deelnemers.