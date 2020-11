Inzamelactie voor verplaatsen van Peizer lindes

PEIZE – Nu het Zomerbad in Peize gaat verduurzamen, is er geen plek meer voor de prachtige lindes die menig zwemmer de afgelopen jaren welkom heette. Dat gaat een aantal bewoners aan het hart en samen met Gemeente Noordenveld, de werkgroep ‘Heel Noordenveld Zoemt’, en Energiecoöperatie Noordseveld zijn plannen gemaakt om de twee sterkste Lindes naar een mooi plekje tussen de Hogeweg en de Dubbellooflaan te verplaatsen. Hieraan zijn echter de nodige kosten verbonden. In totaal moet er 4500 euro worden opgehaald en de teller staat momenteel op 2000 euro. Wie graag een bijdrage wil leveren aan de verplaatsing van de bomen, kan een bedrag storten op IBAN NL67TRIO0379432277 ten name van Energiecoöperatie Noordseveld.