Inzamelingsactie tweedehands fietsen voor Oekraïne

‘Gevraagd: fietsen voor inwoners Oekraïne’

RODEN/LEEK- Stichting Oost West Kontakten was in 2022 regelmatig betrokken bij acties voor Oekraïne. Na het binnenvallen van het Russische leger een jaar geleden besloot de stichting een steentje bij te dragen in de vorm van humanitaire hulp. Nu is er een dringende behoefte aan fietsen.

In maart vorig jaar organiseerde zij een succesvolle inzamelingsactie. Dit resulteerde in drie volle transporten. De goederen werden gebracht naar een vluchtelingencomplex in Przemsyl, Polen. Met deze transporten werden er in totaal 52 vluchtelingen op de terugweg naar Roden in veiligheid gebracht. ‘Samen met een vluchteling heb ik haar moeder heelhuids over de grens weten te krijgen. De situatie is daar heel schrijnend,’ zegt Henk-Jan Hofman die de actie mede met Arie van Klei en Geert Wolters organiseert. In december werd een succesvolle eendaagse inzamelingactie georganiseerd bij de Kampeerhal in Roden. Massaal brachten mensen goederen zoals warme kleding, slaapzakken en zelfs stroomgeneratoren. Ruim 90 kuub werd tijdens deze actie gedoneerd. De goederen werden in december en januari op transport gezet naar Ternopil, Bachmoet en Cherson. Enkele weken terug heeft Oost West Kontakten nog eens 26 stroomgeneratoren naar Oekraïne gebracht. ‘De organisatie in Oekraïne was enorm dankbaar. De directeur was zichtbaar emotioneel. Hij kon dankzij onze generators eindelijk drie weeshuizen van stroom voorzien.’ Tijdens dit bezoek aan onder anderen Lviv en Rivne, kwam de vraag om tweedehands fietsen in te zamelen voor het zwaar getroffen Chernihiv en Brovary. Veel steden en dorpen die worden beschoten liggen veelal in puin. Inwoners hebben een groot tekort aan belangrijke infrastructuur. De Russen vernielden bussen en trolleybussen en het Oekraïense leger nam de nog functionerende bussen mee voor troepentransport. Veel wegen in het land zijn verwoest door beschietingen en de zware militaire voertuigen, waardoor het onmogelijk is om met een auto daarover heen te rijden. Dit beeld herkent Hofman ook: ‘ van Rivne naar de grensovergang Ustyluh zaten er flinke gaten in de weg door het vele zware transport. Die weg was 60 kilometer lang en bar slecht. We moesten flink vaart minderen. Een fiets daarentegen is veel gemakkelijker.’ Op het platteland en dan vooral in het noorden van Oekraïne hebben mensen de fietsen nodig om van de dorpen naar grotere steden te gaan. Hier zijn namelijk belangrijke voorzieningen zoals de winkels, apotheken en ziekenhuizen. Een inzameling van tweedehands fietsen is hierdoor noodzaak geworden. Mede om de gezondheid van de Oekraïners te kunnen waarborgen. Er is inmiddels een tekort aan duizenden fietsen in dit gebied. Het doel van deze actie is: Noordelingen in Nederland helpen Noordelingen in Oekraïne. Een aantal chauffeurs die al diverse transporten naar Polen en Oekraïne hadden vervoerd hebben zich inmiddels aangemeld om binnenkort de fietsen succesvol af te leveren. ‘We werken niet met tussenpersonen. Samen met chauffeurs Henk Jongstra en Henk Posma uit Leek breng ik de fietsen rechtstreeks naar de behoevende organisaties. We willen het persoonlijk afleveren zodat wij er zeker van zijn dat de fietsen bij de juiste mensen terechtkomen.’ De organisatie van OWK is overweldigd door de vele fietszaken die zich hebben aangemeld. ‘We hadden de hoop om twee inleverpunten op te zetten. Dit werden er zelfs acht. Wel willen wij de donateurs verzoeken om goede berijdbare fietsen aan te leveren.’

Iedereen die een tweedehands fiets heeft en niet meer gebruikt kan deze inleveren bij ondergenoemde rijwielzaken. Van 1 tot en met 4 maart kunnen fietsen daar worden ingeleverd tijdens de openingstijden. De fietsen worden nagekeken en indien nodig gerepareerd. Er kan contact worden opgenomen met Henk-Jan Hofman, telefoon 06-33972404 of Henk Jongstra, telefoon 06-24421573.

Deelnemende fietszaken:

Bouma Tweewielers, Roderweg 94 / Nieuw-Roden open 09.00 – 18.00 uur Zaterdag 09.00 – 16.00 uur

Stuurwold Fietsspecialisten, Nieuweweg 26A / Roden open 09.00 – 17.00 uur

Velodroom, Kanaalstraat 63 / Roden open 10.00 – 18.00 / donderdag tot 20.00 uur / zaterdag tot 17.00

De Fiets, Heerenstraat 5 / Roden open 09.00 – 18.00 uur / zaterdag tot 17.00 uur

Bathoorn, Heerenstraat 34 / Roden Open 09.00- 17.00 uur

Profile Wagenaar, Bosweg 13 Leek Open alleen vrijdag 08.00 -20.00 uur en zaterdag 09.00 – 17.00 uur inleveren

Van Slooten Tweewielers, Hoofdstraat 17 Peize Open 09.00- 18.00 uur en op zaterdag 9.00-17.00uur

Bike Totaal Stellingwerf, Oosteind 25 Norg Open 8.30-17.00 uur

Maandag 27 maart vertrekt het transport naar Zhytomir of Chernihiv waar de fietsen worden overgedragen aan de delegaties uit Chernihiv en Brovary. Dit transport kan worden gesponsord in de vorm van een geldbedrag. Dat kan op het rekeningnummer van de Stichting Oost West Kontakten NL 03 RABO 0355894262.