Iris en Eva knutselen voor ouderen

LEEK – Iris (11) en Eva Roelfsema (6) zijn de afgelopen week thuis hard bezig geweest met hun schooltaken. Daarbij dachten ze niet alleen aan zich zelf en vatten ze het idee op om iets leuks te maken voor de ouderen in verzorgingshuis Vredewold te Leek. Ze hebben veel vormen van strijkkralen gemaakt en daarnaast heeft Eva een brief getypt voor de bewoners van Vredewold. Een collega van Vredewold heeft de strijkkralen naar de bewoners gebracht. Iris en Eva willen zo het goede voorbeeld geven, zodat ook anderen iets leuks doen voor ouderen of gehandicapten. Goed bezig meiden!