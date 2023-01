Irma Bethlehem geeft al 25 jaar dansles aan countryliefhebbers

TOLBERT – Al 25 jaar geeft ze country line dance-lessen aan een trouwe club dansers, waaronder haar eigen ouders. Om Irma Bethlehem te bedanken voor haar jarenlange enthousiaste danslessen werd ze afgelopen woensdagavond verrast door haar leerlingen in de Postwagen, de locatie van de Country Line Dancers Tolbert. Met taart, een lekker drankje en natuurlijk onvervalste countrymuziek werd dit bijzondere jubileum gevierd. Speciaal voor de gelegenheid nam iedere danser een hoed mee, vertelt Ria Pol, moeder van Irma. Zij danst samen met haar man Rieks ook iedere woensdagavond in Tolbert. ‘Het is ontzettend gezellig. We hebben geen vaste regels, het is echt hobby. En we zijn lekker in beweging. Iedere week leren we een nieuwe dans. Vroeger deden we nog wel eens demo’s, gingen we overal naar toe. Dat is er niet meer bij, maar Irma geeft nog wel workshops in de Postwagen. En ieder jaar gaan we samen iets leuks doen. Dit keer gaan we naar de Brabanthallen, naar de Western Experience, het grootste countryfestijn van Europa.’