Is dat nou neudig?

Gaot je het ok netzo as mij? As ik naor de tillevisie kiek, dan krieg ik bij sommige programma’s het idee, dat ze bij de publieke omroepen bulkt in het geld.

Neem nou bijveurbeeld het NOS journaal. Is je het wal opvallen, hoeveel neislezers ze daor hebt? Astrid Kersseboom, Amber Brandsen, Annechien Steenhuizen, Simone Weimans, Saïda Maggé, Anouk Petter, Rob Trip, Jeroen Overbeek, Jeroen Tjepkema, Mark Timmer en Winfried Baaijens! Dat zint der elf. As je het nou ies even op ‘n rijgie zet, dan klopt er iets niet. Gao je oet van een aanstelling van 36 uur op een zeuvendaogse warkweek, dan kom je op 7 x 36 = 252 uur. En in een volle week zit 7 x 24 uur en dat is maar 168 uur (dus 84 uur te veul). Het eerste journaal is um 7 uur ‘s mörgens en het leste is tegen 12 uur ’s nachts. Der wordt dus 17 uur oetzunden. Dat is in een volle week 7 x 17 uur = 119 uur. (Dus nog ies 49 uur te veul) As je normaal 8 uur per dag warkt, dan is dat 5 x 8 uur = 40 uur. 119 (120) uur : 40 = 3. Dat zul dus inholden, dat je in principe an 3 of 4 neislezers genog hebt, want overdag wordt der ok nog wal ies wat herhaald. Ik kan mij veurstellen, dat niet iederien een volledige anstelling hef. Ik kan mij ok veurstellen daj graog roem in je personeel wilt zitten um calamiteiten op te kunnen vangen en ze zult tussendeur ok nog wal ies wat aans moeten doen, maor waorum der elf wezen moet is mij ’n raodsel.

Veur het weer zint ze ok weermannen/vrouwen neudig. Daor hebt ze der maor 4 van: Gerrit Hiemstra, Peter Kuipers Munnike, Willemijn Hoebert en Marco Verhoef.

As ze een voetbalwedstried oetzent, zit der ien commentator op de tribune um verslag te doen en zit der nog drei aanderen bij veur nog meer commentaar. Nou, ik zet het geluud oet en doe de radio an um naor muziek te luustern. Ik huuf niet honderd keer de naomen van de speulers te heuren, die ken ik wal en aans maor niet. En wat er op het veld gebeurt, kan ik zölf ok wal zien, dat huuft ze mij niet te vertellen. Allemaol overbeudig.

As der scheuveld wordt, is het nog arger: dan doet drei man het rechtstreekse verslag en zit der ok nog drei langs de baan um der over nao te praoten, in steeds een aandere samenstelling.

‘s Aovends bij OP1 hebt ze ok twei presentatoren neudig en komt der minimaol acht personen langs, die op ein of aandere manier die dag in het neis west zint, iets nuttigs daon hebt of en boek oetgeven hebt of zuks wat. Presentatoren, die waarschienlijk de opdracht van de regisseur metkregen hebt, dat ze veur elke persoon maor zoveul tied kregen hebt, want der is niet ein die de gasten fatsoenlijk oetpraoten lat. En as ze gien antwoord kriegt op de vraog wat ze denkt te kriegen, breekt ze in en stelt ze een neie. Vaok kuj der ok nog niks van verstaon, umdat ze deur mekaor hen praot. Kan ien persoon dat niet meer an veur een uur oetzending, met wat veurbereiding veurof? Het liekt der op van niet, want zie hebt elke aovend der ok nog twei aandern zitten.

Zie zult in Hilversum der wal hiel aans over denken, maor in mien optiek is het zwaor overtrökken.