Is een online casino veilig?

Er zijn een hoop online casino’s die geheel veilig zijn, maar het is wel belangrijk dat je als speler een betrouwbaar casino kiest. Gelukkig is het helemaal niet lastig om erachter te komen of een online casino legitiem is. In het volgende stappenplan leggen we je kort uit waar je op kunt letten als je de website van het online casino bezoekt. Aan de hand van deze handige informatie kun je zelf kort onderzoeken of het casino van jouw keuze een goede keuze is. Je wilt natuurlijk wel registreren bij een online casino dat helemaal top is.

De vergunning

Ten eerste wordt er altijd aangeraden om de vergunning van het online casino op te zoeken. Een online casino wat niets te verbergen heeft vermeld zijn vergunning gewoon op de startpagina. Meestal vind je een verwijzing naar de registratie onderaan de pagina van het casino. Er staat dan waar het bedrijf staat ingeschreven en dat het in bezit is van een licentie voor casinospelen van de Kansspelcommissie gevolgd door het nummer. Daarnaast kan het goed zijn dat je een aantal logo’s ziet zoals Verantwoord Spel, Gok Met Mate en AlwaysPlayLegally . Deze initiatieven tonen aan dat het online casino aan de vereisten voldoet van de Kansspelcommissie. Houd er rekening mee dat een online casino zonder een vergunning niet legaal is en dat je hier niet veilig kunt spelen.

Het verschil tussen een legaal en een illegaal casino

Door bij een illegaal casino te spelen heb je geen zekerheid dat het veilig is. Een online casino wat gereguleerd wordt door vertrouwde organisaties zoals de Kansspelcommissie bieden namelijk gegarandeerd fair play. Zo maken ze onder andere gebruik van een goedgekeurde Random Number Generator (RNG) voor de kansspelen zoals slots en roulette. Deze software zorgt ervoor dat de uitslag van de casino spellen willekeurig is en niet door het casino kan worden beïnvloed. Bij virtueel roulette worden het rad en de tafel door een computer gegenereerd. Op deze manier kun je online roulette spelen. Het RNG algoritme bepaald op een eerlijke en willekeurige wijze welk getal er gaat winnen. Een hoop roulette spelen met live deals gebruiken ook RNG systemen om het winnende nummer te bepalen. Een mechanisch wiel is namelijk onderhevig aan slijtage. In deze gevallen is de croupier dus alleen verantwoordelijk voor het begeleiden van het spel en het aankondigen van het winnende nummer.

De social media

Een casino heeft doorgaans een aantal social media kanalen waarop ze het laatste nieuws delen. Als je ziet dat het casino dagelijks actief is op Twitter, Instagram of Facebook dan geeft dat natuurlijk een goede indruk. Kijk of de accounts er goed uit zien, dus of ze bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal volgers hebben en redelijk actief zijn. Op social media kun je tevens zien hoe het bedrijf omgaat met zijn klanten. Reageren ze regelmatig op reacties en delen ze interessante informatie? Het zijn allemaal dingen die mee kunnen wegen in jouw eindoordeel. Als het casino ook een YouTube kanaal heeft dan uploaden ze hier vaak handige filmpjes waarin je ziet hoe spellen werken.

Onze laatste tips om veilig in een online casino te spelen

Om ervoor te zorgen dat je veilig geld op je spelersaccount kunt storten is het belangrijk dat er vertrouwde betaalmethodes zijn. Denk bijvoorbeeld aan PayPal, ApplePay, Trustly, Paysafecard en Bancontant. Dit zijn zeer veilige financiële diensten die ondersteund worden door een vertrouwde codering. Voor extra veiligheid kun je bij een aantal betaalmethodes tweefactorauthenticatie inschakelen. Zorg er daarnaast voor dat je alle ongebruikte bankrekening en e-mailadressen verwijdert. Andere manieren waarop je kunt zien dat een online casino veilig is, is door te kijken naar de bedrijven of doelen die ze steunen. Deze partnerschappen geven aan dat je met een casino te maken hebt met een betrouwbaar reputatie.