Is een PCR test voor vakantie nog nodig?

Gelukkig lijkt corona momenteel ver weg, maar helaas weet je nooit wat de toekomst gaat brengen. Waar nu veel coronamaatregelen weer zijn losgelaten, kan het zomaar gebeuren dat dit verandert wanneer het aantal besmettingen weer toeneemt. En dus blijft het belangrijk om te controleren of je voor jouw vakantie een PCR test nodig hebt.

Op vakantie? Check de regels

Doordat de situatie zo snel kan veranderen, is het belangrijk om voor je reis regelmatig te controleren of je nog aan alle maatregelen van het vakantieland voldoet. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er op het moment dat je boekt geen aanvullende maatregelen van toepassing zijn. Dit kan alleen snel veranderen als de situatie wat betreft corona wijzigt. In dat geval kan het zijn dat je vlak voor vertrek ziet dat je toch een vaccinatiebewijs of herstelbewijs moet kunnen tonen. Lukt dat niet? Dan is er gelukkig nog een mogelijkheid om de vakantie toch door te laten gaan. Een PCR test voor vakantie kun je namelijk vrij snel laten uitvoeren. Doorgaans heb je na het testen al binnen een paar dagen de uitslag binnen. En moet het echt snel, omdat je al bijna richting vakantiebestemming moet? Dan zijn er PCR test waarbij je de uitslag al binnen een half uur binnen hebt. Met een negatief testresultaat kun je dan dus gelukkig alsnog gewoon in het vliegtuig stappen.

Houd rekening met wijzigingen

Heb je een vakantie geboekt? Dan is het handig om te weten dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed bijhoudt welke coronamaatregelen er gelden in welke landen. In hun overzicht kun je heel makkelijk zien wat er gevraagd wordt en of kinderen bijvoorbeeld ook getest moeten zijn. Dit kan namelijk per land verschillen. Wijzigt er wat in de maatregelen van het land van bestemming? Dan wordt die informatie vaak snel bijgewerkt door het Ministerie. Het is dus de moeite waard om na je boeking regelmatig even te checken of je nog aan alle maatregelen kunt voldoen. En blijk je uiteindelijk toch een bewijs nodig te hebben? Dan kun je voor een snelle PCR test dus op locaties in heel Nederland terecht.