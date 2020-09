Is FC Groningen klaar voor de eerste competitiewedstrijd tegen PSV?

GRONINGEN – Afgelopen zondag speelde FC Groningen de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie. In het Hitachi Capital Mobility Stadion werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Arminia Bielefeld. Alle schijnwerpers waren voorafgaand aan het duel gericht op Arjen Robben. De hoge verwachtingen maakte hij in de zeventiende minuut waar, toen hij op aangeven van Mo El Hankouri de enige goal maakte voor de FC. Een kippenvelmoment voor vele supporters. Vijf minuten later lag de bal er aan de andere kant echter ook in, toen Ko Itakura aanvaller Jomaine Consbruch uit zijn rug liet weglopen. Deze 1-1 betekende tevens de eindstand.



In de laatste oefenwedstrijd van het seizoen liep FC Groningen tegen hetzelfde probleem aan waar het ook al in voorgaande oefenpotjes mee te maken had: scorend vermogen. In de eerste helft wist de Trots van het Noorden met Robben in de voorhoede nog de nodige kansen te creëren en was er tevens enige druk vooruit. Toen de sterspeler in de rust in de kleedkamer achterbleef, kwam de FC er in de tweede helft eigenlijk niet of nauwelijks uit. Alleen Romano Postema en El Hankouri waren beide nog eenmaal dichtbij een treffer. Die eerstgenoemde had overigens een-op-een met doelman Stefan Ortega wel raak mogen schieten, maar het lukte de jonge spits niet om doel te treffen. Postema heeft in de voorbereiding al de nodige minuten gemaakt en wist daarin niet te scoren. En dat terwijl hij dit seizoen zomaar eens de eerste spits kan worden, als het de directie niet lukt om een andere aanvaller te contracteren.



Want nog altijd zijn Mark-Jan Fledderus en Wouter Gudde op zoek naar een nieuwe aanvaller, die de doelpunten dit seizoen moet gaan maken. Een week voor de start van de competitie is er nog steeds geen spits, terwijl de directie toch de nodige tijd heeft gehad. Vorige week las u dat de Trots van het Noorden eigenlijk geen andere keus heeft dan Richairo Zivkovic – die inmiddels al een aantal weken meetraint – aan te trekken, maar ook dat is vooralsnog niet gebeurd. De FC heeft afgelopen week ook bij AZ geïnformeerd naar Ferdy Druijf, maar de Alkmaarders willen de spits niet laten gaan. De zoektocht duurt voorlopig dus nog even voort. En zonder nieuwe spits gaat FC Groningen een lastig voetbaljaar tegemoet. Vorig seizoen scoorde de Trots van het Noorden in 26 Eredivisiewedstrijden 27 keer en dat was al erg magertjes. Met het vertrek van Kaj Sierhuis (zeven goals) en Charlison Benschop (vijf goals) is bijna de helft van de productie ingeleverd. Ajdin Hrustic scoorde vorig seizoen eveneens vijfmaal en hij staat op dit moment in de belangstelling van Eintracht Frankfurt. Mocht ook hij nog vertrekken dan blijft er qua scorend vermogen, in vergelijking met vorig seizoen, vrij weinig over.



Dat er een spits moet komen, is al enige tijd duidelijk. Maar tijdens de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld was ook zichtbaar dat de verdediging nog niet zo ijzersterk is als vorig seizoen. Het vertrek van Mike te Wierik, Deyovaisio Zeefuik en Django Warmerdam wordt opgevangen door Wessel Dammers, Damil Dankerlui en Bart van Hintum. Met name de twee backs hebben het in de voorbereiding nog moeilijk en hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Op dit moment is de selectie van FC Groningen niet goed genoeg om een rol van betekenis te kunnen spelen in de subtop van de Eredivisie. De Trots van het Noorden heeft grote hoop op Robben, maar met alleen hem gaat de FC het niet redden. Als er geen versterkingen meer komen, gaat FC Groningen op sportief gebied een kleurloos seizoen tegemoet.