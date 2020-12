Isa Rellum is het stralende middelpunt van de Kerskrant!

De making of onze eigen kerst(b)engel

Hier ligt –ie dan! De met veel liefde samengestelde kersteditie van de Krant. Absoluut één van de hoogtepunten van dit extra dikke kerstnummer: het vinden van onze eigen kerstengel. Of in dit geval misschien wel kerstbengel, daar wordt achter de schermen nog steeds druk over gediscussieerd. Want is de 16-jarige Isa Rellum uit Leutingewolde nu écht zo lief als ze er uit ziet? Dat is ze zéker! Dit jaar is ze het stralende middelpunt van deze kerstkrant. Hoe zo’n oogverblindende voorpaginafoto tot stand komt willen we u natuurlijk niet onthouden. Dus hierbij: the making of… onze eigen schitterende kerstengel!

Voor het perfecte plaatje reizen we af naar Leutingewolde. Normaal gesproken wordt de shoot geschoten in de fraaie studio van fotograaf Alfred Oosterman in Peize. De reden dat we daar dit jaar van moesten afwijken was het niet alledaagse out-of-the-box-plan van Maria Wijnands van deze Krant. Een engel op een paard zou leuk zijn voor een keer, bedacht ze. En als Maria iets in haar hoofd heeft, moet dat gebeuren. Aan de redactie de uitdaging om de boel te regelen. Omdat een paard in een fotostudio niet de meest voor de hand liggende optie is, wijken we uit naar een shoot op locatie. Een kunstje dat Alfred overigens ook uitstekend beheerst. Daaraan vooraf ging dat we natuurlijk eerst een meewerkende engel en paard moesten zien te vinden. De redacteur van deze krant had haar oog laten vallen op Isa Rellum. Met haar lange donkere haren en haar bruine kijkers een prachtige verschijning. En haar jongere zus beschikt over een eigen paard. Hoe mooi wil je het hebben? Toen we Isa benaderden met de vraag of ze onze 2020-engel wilde ze zijn, reageerde ze enthousiast. Maar een volmondig ‘ja’ kregen we nog niet. Ze wilde er eerst even een nachtje over slapen. De volgende dag volgde de verlossende app: we kunnen op haar rekenen!

Leutingewolde dus. Druilerig en grijs is het rond de klok van vier uur op zaterdagmiddag. Niet dat de weergoden de boel kunnen verstieren tijdens de shoot, die had de fotograaf al uitgeschakeld met de keus om in de stallen te fotograferen en niet in de tamelijk frisse managebak op het buitenterein. In de keuken van de woonboerderij is het goed te doen, behaaglijk warm zelfs. Als een geduldig model laat Isa Rellum het allemaal rustig over haar heen komen. Peize is goed vertegenwoordigd in Leutingewolde. Visagist Henriëtte Brink is zojuist gearriveerd, net als kunstenaar Anita Hoekstra, die een prachtige krans voor paard Jennifer heeft gefabriceerd. Als ook fotograaf Gretha binnenwandelt om ‘the making of’ vast te leggen, is de boel compleet. Nu is Isa sowieso al een prachtige dame en heeft geen dikke laag make-up nodig om er beter uit te zien. Maar ja, glitter & glamour horen nou eenmaal bij een kerstengel als kalkoen op het kerstmenu. En het liefst nét een beetje over de top. Gelukkig weet Henriëtte wel raad met poedertjes, crèmepjes en kwasten. Langzamerhand verandert Isa in een model die zo op de cover van zeg, Vogue of de Marie Claire kan.

Bengel

Ondertussen babbelen we wat met de engel in wording. Langzamerhand wordt de redacteur duidelijk dat het woord kerstbengel misschien nog wel beter volstaat. Want Isa is zéker niet op haar mondje gevallen. Ze heeft een gepeperde mening en is niet bang om die de ether in te slingeren mocht dat nodig zijn. Isa zit op de Lindenborg in Leek, doet vier havo. Over wat ze later wil is ze duidelijk: heel veel eigen bedrijven. Ze is namelijk van plan een hoop geld te verdienen, laat ze lachend weten. Na de havo lijkt een miljonairsopleiding aan het hbo haar wel iets. Haar grootste hobby is afspreken met vrienden en vriendinnen. Dat doet ze dan ook regelmatig en niet zelden wordt het iets later dan de bedoeling was. En omdat ze de meeste smoezen uit het smoezenboek al weleens gebruikt heeft, resulteert dat heel soms in huisarrest. Ook daar weet Isa wel raad mee: komen haar vrienden gewoon naar Leutingewolde. Probleem opgelost.

In the meanwhile in de stallen van huize Rellum….. Alfred Oosterman is bezig om de verschillende lampen te voorzien van de juiste plek. Jennifer staat geduldig te wachten. Zenuwachtig lijkt ze niet te worden van alle licht op haar hoofd. Aandacht is ze wel gewend. De Palomino heeft vele prijzen binnengesleept tijdens wedstijden. Of ze ook de kerstkrans van Anita kan waarderen zal moeten blijken. Het is in ieder geval een kunststukje waar heel wat uurtjes inzitten, vertelt de kunstenaar die nog niet eerder een krans voor een paard heeft gemaakt. Wel wist ze dat een krans die over het hoofd aangebracht moet worden niet heel handig is, wil ze de ballen heel houden. Op een soort band van foam zijn dennentakken en glimmende ballen bevestigd. Uit de bovenkant steken twee stukken touw die –eenmaal om de hals van het dier- aan elkaar geknoopt moeten worden.

Terug naar de keuken. De make-up zit erop, de lippen gestift en de nepwimpers zijn erop geplakt. Isa’s haren heeft Henriëtte bij elkaar gebonden in een prachtige schuine vlecht. Werkelijk een plaatje! Klein puntje: Isa heeft haar zwarte hoodie sweater (zonder rits) nog aan. Een leuke uitdaging zo vlak voor de spotlights aan gaan. Rustig blijven blijkt het beste devies. En gelukkig bestaat er zoiets als haarlak. Als de sweater uit is, maken we het plaatje compleet met gouden top (nep)bontjas, glimmende juwelen en uiteraard rijlaarzen, of beter, chaps en chops. Het grote moment is aangebroken: de shoot. Na een snelle check in de spiegel stapt Isa zelfverzekerd de stal in. De krans hangt aan de hals van Jennifer en het feest van deze wel heel bijzondere fotoshoot kan beginnen. Op weg naar het perfecte plaatje. Het beeld waarin de betoverende kerstengel Isa op mysterieuze wijze verschijnt in het licht. Een klusje waarbij behoorlijk wat geduld nodig is, weet Alfred, want paarden laten zich niet van commentaar voorzien. Het resultaat mag er zijn. Met trots presenteren wij u onze kerstengel van 2020: Isa Rellum! Zeg nou zelf, een plaatje toch?