Isabeau Minnema maakt indruk op jury bij Voice Kids

“Ik vind zingen vooral heel erg leuk”



LEEK – Als Anouk – het enfant terrible van de jury – binnen twee tellen op de rode knop drukt, zodat je weet dat je door bent naar de volgende ronde, dan is er iets heel bijzonders gebeurd. De 15-jarige Isabeau Minnema uit Leek verpletterde vorige week vrijdag bij de blind auditions van de Voice Kids de jury en de kijker met een indrukwekkende en ontroerende vertaling van het liedje ‘I have nothing’ van Whitney Houston. Wanneer Anouk binnen een ademteug de stoel draait voelt het publiek dat er iets bijzonders gebeurt en geven ze Isabeau al een staande ovatie. In navolging van Anouk veroverde de jonge scholier de harten van de hele jury. Marco Borsato, Miss Montreal en Ali B. Ze waren allemaal diep onder de indruk. Volgens Ali B was het zelfs ‘het beste wat we tot nog toe hebben gehoord’. Een uitzonderlijk feitje: 90 procent van de thuiscoaches draaide voor Isabeau!

Ze had er niet meer op gerekend. Isabeau Minnema uit Leek gaf zich in 2018 op voor de Voice Kids. “Ik zing veel en vrienden vonden dat ik me maar eens zou moeten opgeven voor de Voice Kids. Nou, dat wist ik zo net nog niet maar uiteindelijk heb ik het gedaan. Gewoon omdat ik het leuk vind om op te treden. Ik stuurde het filmpje alleen te laat in en ik hoorde er ook niets meer van.” Tot die dag ergens in 2018 op een zomerse middag op school. “Ik keek op mijn mail tijdens de lunch. Ik kijk nooit op mijn mail, haha. Maar toen gelukkig wel en werd ik uitgenodigd voor de volgende ronde van de Voice Kids. Ze hadden mijn filmpje doorgeschoven naar het jaar er op.”

Isabeau Minnema. Een lief koppie en wangen die rood kleuren bij ongemakkelijke vragen. Toch is ze niet verlegen maar vooral heel erg haarzelf. Dat lijkt ook haar grote kracht, naast dat de scholier niet helemaal onbekend is met optredens en publiek. Opvallend is de manier waarop ze het vertelt. Niet zelden klinkt tijdens het gesprek: “Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan.” En dan gaat het om dingen als spelen in de musical ‘Annie’ in de Schouwburg in Drachten. Isabeau speelde in de voorstelling Theater en in de Lawei en danste jarenlang bij het demoteam van een sport- en dansschool. Op school was ze vaak bezig met filmpjes maken. Ze krijgt zangles op de Babette Labeij Music Academy. En won als klap op de vuurpijl al eens De Voice, maar dan die van Leek. Niet gek dus dat haar vriendinnen Isabeau aanmoedigen zich op te geven bij de grote Voice Kids. De ingestuurde filmpjes bevallen de jury zo goed dat Isabeau wordt uitgenodigd naar Hilversum te komen om daar voor een jury te zingen. En er volgen steeds nieuwe tripjes naar Hilversum en steeds komen de grote Blind Auditions dichterbij. En dan komt het verlossende bericht. Je bent door naar de Blind Auditions en mag zingen voor de grote jury met Marco Borsato, Miss Montreal, Ali B en natuurlijk Anouk. En dat voor het oog van bijna een miljoen kijkers.

En dus zat de trein naar Hilversum afgelopen juli bomvol Groningse meiden en familie om hun vriendin, zusje en kind aan te moedigen. Het werd een avond om nooit meer te vergeten. Toch viel het met de zenuwen wel mee: “Ik vind het vooral heel erg leuk om te doen. Natuurlijk is het super leuk als je doorgaat, maar ik stond er op de eerste plaats omdat ik gewoon graag zing en het publiek wil vermaken. De mensen wil raken. Maar dat Anouk dan al na twee tellen draait is natuurlijk echt super en dat gaf me wel heel veel zelfvertrouwen voor de rest van het liedje. Als daarna ook nog de rest van de jury draait, geeft dat wel een kick.” De jury is enthousiast, Anouk geraakt en Ali B jubelt dat dit echt het beste is wat ze tot dan hebben gezien. De familie staat apetrots achter het raam in het aquarium, al hoeven we van hen geen hysterische taferelen te verwachten. Moeder bekent ‘natuurlijk supertrots te zijn’ op haar zingende dochter en biecht op dat ze het niet eens doorhad dat Anouk al had gedraaid. “Ik zat zo in een bubbel en eigenlijk keek ik alleen maar naar Isabeau. Toen iedereen om me heen ineens begon te juichen – Martijn Krabbé als hardste volgens mij – kreeg ik door wat er was gebeurd. Onze dochter was door! Dat is wel even een moment. Voor ons is echter het allerbelangrijkste dat ze doet wat ze leuk vindt. Misschien zijn we daar wat nuchter in.”

En Isabeau? Die blijft gezellig kletsen over alles wat ze leuk vindt. Over het missen van haar vriendinnetjes in deze coronatijd. Over de BBQ bij Marco Borsato, over dat ze de keuze voor de coach Marco toch echt zelf heeft gemaakt, ook al is haar moeder heel erg fan van de Nederlandse zanger. Dat ze graag bezig is op haar eigen gelijknamige YouTube Kanaal. Over hoe het gaat achter de schermen. Maar met dezelfde glimlach en rode wangen vertelt ze over het spel ‘jachtseizoen’ dat ze graag speelt met haar vriendinnen, over de plannen die ze nog heeft en dat ze natuurlijk niets mag zeggen of ze ook de volgende ronde heeft overleefd. Het is moeilijk raden want Isabeau krijgt plezier van dingen doen die ze leuk vindt. Als de jury dat kan waarderen is dat vooral heel erg mooi meegenomen. Die houding, zingen vanuit haar hart, raakte de jury, raakte het publiek en raakte de kijker. Kun je eigenlijk nog meer winnen?