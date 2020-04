LEEK – Afgelopen vrijdagavond schitterde de 15-jarige Isabeau Minnema in de Voice Kids waar ze het nummer van ‘I have nothing’ van Whitney Houston vertolkte. Ze maakte zo’n indruk op de jury dat zowel Marco Borsato, Anouk, Sanne en Ali B allemaal op de rode knop drukten. En dus is Isabeau door naar de battles. Volgende week een interview met dit 15 jarige zangtalent uit Leek en vertelt ze over haar avonturen bij de Voice Kids.