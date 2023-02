Ivo Omlo benoemd tot bestuurder rsg de Borgen

REGIO- Ivo Omlo is benoemd tot bestuurder ad interim voor de duur van twee jaar. Omlo was het afgelopen jaar werkzaam als interim-directeur van de scholen met vestigingen in Roden, Leek en Grootegast. De Raad van Toezicht heeft hem per 1 augustus 2023 benoemd. In de afgelopen periode heeft Ivo gesproken met leerlingen, ouders en medewerkers. Wat hierbij opviel was de behoefte aan focus op kwalitatief goed onderwijs, aandacht voor elkaar en korte lijnen om daadkrachtig te kunnen handelen. De kernwaarden ‘Echt contact’ en ‘Altijd gedreven’ zijn hieruit voortgekomen, samen met de belofte om ‘gewoon goed onderwijs’ in de regio te bieden. Om dit te realiseren is er sinds 1 augustus 2022 een nieuwe directiestructuur. Er zijn twee kerndirecteuren benoemd: Dennis Volmer voor de regio, waaronder de vestigingen Esborg, Ronerborg en Woldborg vallen en Daisy Smit voor de scholen in Leek: Lindenborg en Nijeborg. Voor de dagelijkse leiding op de vestigingen zijn deelschoolleiders met (onderwijs)ervaring benoemd. Zij staan dicht bij het onderwijs, de leerlingen en docenten. Omlo: ‘Mijn functie wijzigt straks van algemeen directeur naar bestuurder met als opdracht het doorontwikkelen van een gedegen en toekomstbestendig rsg de Borgen. De collega’s kunnen zich hierdoor blijven richten op het onderwijs en de kwaliteit hiervan. Dit komt onze leerlingen en onze scholen alleen maar ten goede. Ik verheug me op de komende twee jaar en zie de toekomst voor rsg de Borgen vol vertrouwen tegemoet.’