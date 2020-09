RODEN – Jaap Oosterloo, directeur van de Esborg in Roden, vierde deze maandag een mooi jubileum. De schooldirecteur is alweer veertig jaar werkzaam in het onderwijs, iets wat zijn collega’s er toe bewoog om zijn kantoor vol te proppen met roze ballonnen. Daarnaast ging het personeel van de school geheel in het roze naar school. De collega’s feliciteerden Oosterloo zo op gepaste wijze met zijn fraaie jubileum.