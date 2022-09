Jaarbeurs klaar voor zinderende feestweek

Topbands en artiesten, Glitter & Glamour en een festivalplein

De overweldigende EuroLed-tent staat er, net als de Dansfabriek en de tent voor de consumentenbeurs waar dit jaar maar liefst 28 standhouders staan. Het voorplein dat dit jaar is omgedoopt tot het Hunter Selectplein en heeft met een luxe parasol met een diameter van liefst 21 meter, een festivalpodium, foodtrucks en gezellige barretjes internationale allure. De Jaarbeurs is klaar voor een zinderende feestweek!

Lucas Schoonbeek is al zo’n twintig jaar verantwoordelijk voor de programmering van de Jaarbeurs van het Noorden. Dat doet hij samen met zijn trouwe sidekicks Jelle Haisma, Koen Prins en Jesper Schelling van de amusementencommissie. Vorig jaar ging het feest ondanks alle inspanningen voor een mooie en vooral veilige jaarbeurs op het laatste nippertje toch niet door. De heren lieten zich er niet door uit het veld slaan. Vol gas er tegenaan werd het. Dat resulteerde in een dijk van een programma.

De maandagavond wordt een heel bijzondere, begint Schoonbeek die tijdelijk ook de voorzittershamer van de jaarbeurs op de schoorsteenmantel heeft liggen. ‘Vangrail XXL staat op het podium, een kneiter van een band. Multi-instrumentalist en saxofonist Hubert Heeringa (bekend van onder ander de Beste Zanger van Nederland, red.) komt met hen mee. Zelden spelen ze in zo’n formatie, dat is echt uniek. Vangrail kijkt er naar uit om hier weer te mogen spelen. In 2019 hebben ze in de feesttent hun clip opgenomen. Ammar, ook wel de Turkse André Hazes genoemd, staat ook geprogrammeerd in het EuroLed-paviljoen voor de maandagavond. Hij werkt tegenwoordig veel samen met Snelle, een enorm populaire artiest onder de jeugd. In de Dansfabriek is het volle bak met onder andere DJ D’Light, DJ A-Matic, de Outsiders, bekend van het huisje op wielen en Kali van Django Wagner. En natuurlijk nog FMG en DJ Punish. Echt een fantastisch programma’, roept een enthousiaste Schoonbeek. De kaartverkoop loopt op rolletjes, weet hij. Voor een tientje kun je naar alle bands en artiesten in de feesttent en de Dansfabriek.

Het feest begint natuurlijk vrijdag met Mooi Wark. ‘Voor de tweede keer spelen ze op de jaarbeurs. Het is bijzonder om zo’n band te hebben. Mooi Wark betekent een gegarandeerd feest. Ook DJ Kevin en de Party Animals staan op het podium vrijdag. In de Dansfabriek is het feest met DJ D’Light, DJ A-Matic, Freddy Moreira en Loudar.’ Voorafgaand aan het hele feestgebeuren begint om 16:00 uur de mini-missverkiezing in de Dansfabriek. Elders in deze Rodermarktkrant meer daarover. Zaterdagavond wordt de drukste zoals het er nu voorstaat, weet Schoonbeek. ‘De zaterdagavond is toch echt een feestavond. Black Tie Monkey Squad staat op het podium in het EuroLed-paviljoen. Een van de beste coverbands van Nederland. Ze spelen van ABBA tot top40 muziek. Alle grote namen komen voorbij. Jongens uit Enschede, die weten hoe ze een feestje moeten bouwen. Ze worden afgewisseld door DJ Roy. In de Dansfabriek staan DJ D’Light en DJ A-Matic te draaien. Shirak sluit de avond af.’

Hoger plan

Zondag is er een hoop gezelligheid op het jaarbeursterrein. Het voorplein is omgedoopt tot Hunter Selectplein. ‘Hunter Select heeft zich gemeld als nieuwe sponsor. Daar zijn we ontzettend trots op. Het is één groot festivalplein met eettentjes en barretjes en een gigantische parasol met een diameter van 21 meter. Een superprofessionele uitstraling. Dat is wat we ook graag willen: de jaarbeurs naar een hoger plan tillen. Op het grote podium staan verschillende bands en artiesten waaronder Jan Biggel en topcoverband Switch. Het hele voorplein is vrij van entree. Bezoekers kunnen genieten van oude Amerikaanse auto’s en motoren tijdens Sunday Cruisers en in de Dansfabriek wordt om 14:00 uur de hilarische Glitter & Glamour Bingo gehouden, iedere keer opnieuw een enorme publiekstrekker.

Woensdag is de slotdag van de Rodermarkt. Leek de woensdagavond eerst nog op losse schroeven te staan bij de jaarbeurs, is nu het tegenoverstelde het geval. ‘Voor Volksvermaken is woensdag een belangrijke dag met de kortebaandraverij en de kermis. Daarom hebben wij besloten om daarbij aan te sluiten met een mooi programma. Woensdagmiddag organiseren we een middag speciaal voor kinderenk. Dat is nieuw. We hebben allerlei leuke activiteiten waarbij een groot luchtkussen niet ontbreekt. En de avond is als vanouds voor de Roners. DJ Sowieso draait en sluit Fragment de Rodermarkt af. Op het Hunter Selectplein vermaakt DJ Robert den Brok het publiek.’ Wat Schoonbeek zéker nog even wil noemen is de samenwerking met de Roder horeca. Bezoekers kunnen met hetzelfde ticket zaterdagavond naar de artiesten en bands van de Pompstee én de jaarbeurs. En Onder de Linden gaat de horeca op het horecaplein in de beurs verzorgen. Een mooie ontwikkeling! De beurs is echt weer op het niveau van een mooie gevarieerde consumentenbeurs waar bezoekers op hun gemak kunnen rondslenteren. Met 28 standhouders zijn dat er 10 meer dan in 2019. De Jaarbeurs van het Noorden gaat weer een begrip in de regio worden, daar ben ik van overtuigd. Als het weer ook nog een beetje meezit, en daar lijkt het wel op, wordt het één groot ouderwets feest!’