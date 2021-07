Jaarbeurs komt met bruisend programma: Mooi Wark, Vangrail, Chris Deluxe

‘Hoe kunnen we op een verantwoorde manier een feestje vieren, dat staat centraal’

RODEN – Géén beurs met standhouders, wél een bruisend programma met een mooie lijst artiesten. Dat kun je rustig aan Lucas Schoonbeek overlaten. Een andere Jaarbeurs van het Noorden dan andere jaren, maar er gaat zéker iets gebeuren. Schoonbeek wil speciaal voor de lezers van deze Krant alvast een tipje van de spreekwoordelijke sluier oplichten. Zo heeft hij voor de vrijdagavond de band Mooi Wark weten te strikken. Een publiekstrekker van jewelste. En dat is mooi nieuws, want mensen hebben wel weer zin in een feestje.

Al jaren is Lucas Schoonbeek verantwoordelijk voor de evenementen op het jaarbeursterrein. Hij kent de artiesten, artiesten kennen hem. Nu ligt tijdelijk ook nog de voorzittershamer op zijn bureau. Toen zeker was dat de jaarbeurs vorig jaar niet door kon gaan, lag de focus al snel op 2021, vertelt Schoonbeek. ‘Drie weken geleden hebben we voor het eerst weer fysiek bij elkaar gezeten. Het hele bestuur was positief om iets te organiseren. Een jaarbeurs met standhouders zit er niet in. Tijd om te werven was er niet. De focus ligt nu op het EuroLed-paviljoen, de Dansfabriek en activiteiten op het buitenterrein. Hoe we alles precies invulling gaan geven staat op dit moment nog niet vast.’ Wat wel vast staat is dat de opening van de Jaarbeurs start met het uitreiken van de Ondernemersprijs. ‘Mooi dat de Ondernemersprijs uitgereikt wordt. Anders heb je ook geen opening. Aansluitend houden we de businessclubborrel. Aan het einde van de middag hopen we de mini-missverkiezing te organiseren in de Dansfabriek. ’s Avonds treedt Mooi Wark op in het EuroLed-paviljoen. Daar zijn we blij mee, Mooi Wark betekent standaard een hoop volk. Dj Stefan Leur, bekend van Radio NL draait ook vrijdagavond. In de Dansfabriek hebben we -vriend van de show- Freddy Moreira geboekt. Hij heeft zin om naar Roden te komen, liet hij weten. Zaterdag treed Black Tie Monkey Squad op. We zijn met nog een gave band bezig, als dat doorgaat, dan hebben we echt een schitterend programma.’ Ook de Dansfabriek is met Dj Delight en Dj A-matic goed gevuld zaterdag. Zondagmiddag is het tijd voor de Gooise Bingo. De eerste editie van 2019 was een megasucces, weet Schoonbeek te vertellen. ‘De activiteit die het meeste indruk heeft gemaakt. Een idee van Tina van der Veen, ze heeft het geweldig opgepakt. Glitter, glamour, goud en over de top. Echt hilarisch. Wim Franke gaat de bingo opnieuw presenteren. Maandagmiddag is het paviljoen gevuld met koren. De korenmiddag is altijd een succes. Duizend man in de tent. Geweldig neergezet door Janny van der Wal, dat mag wel eens gezegd worden. Bijna alle koren hebben toegezegd te komen. ’s Avonds staat Vangrail op het podium.’ Ook voor de woensdag wil Schoonbeek een programma draaien. ‘Woensdag is een belangrijke dag voor Volksvermaken. De kermis staat er en de Kortebaandraverijen gaan door. Daar willen we als jaarbeurs graag op aanhaken. Het plan is om een Heineken huiskamer te creëren. Dj Chris Deluxe is geboekt en Dj Sowieso komt ook. Hij draait met vinyl.’

Wie zin heeft in bruine bonen moet op het voorplein zijn. Een vaste waarde. Dat is dit jaar niet anders. Wie een goudgeel drankje (of meer) naar binnen wil werken, kan terecht bij de Overwijkbar. Het voorplein is de plek voor de lekkere trek. Stephan Kiel van de welbekende Groninger crossanteriekraam verhuist zijn kar slechts één keer per jaar. Alleen voor de Rodermarkt. Ook hij is weer van de partij. Maar dat is nog niet alles. Het voorplein moet dé place to be worden voor vermaak. Schoonbeek ziet oude ambachten voor zich. En ‘brommers kiek’n’. Uiteraard met gezellige Nederlandstalige livemuziek. ‘We willen een bruisend buitenterrein op zaterdag-, zondag- en dinsdagmiddag. We zijn in gesprek met verschillende partijen. Maar hierover later meer. Eerst moet alles rond zijn.’

Veiligheid

Veiligheid is de rode draad in het jaarbeursprogramma. ‘Dat betekent dat we niet zo even een draaiboek van vorige jaren uit de kast kunnen trekken’, vertelt Schoonbeek die zelf met organisatoren van grote festivals om tafel zit om te leren hoe zij het organiseren. Hij bezocht afgelopen weekend 90’s on The Beach in Woerden en zou naar het Guilty Pleasure Festival bij de Gaasperplas in Amsterdam, dat helaas werd afgelast. ‘Hoe kunnen we op een verantwoorde manier een feestje vieren, dat staat centraal. Ik wil zelf bekijken hoe zij het doen met bezoekersstromen, tijdsloten en controle. Daar kunnen wij van leren. Dat kost meer energie en tijd, maar veiligheid staat voorop.’