Jaarbeurs tekent droomcontract met EuroLed

RODEN – Mooi nieuws voor de Jaarbeurs Roden. Afgelopen vrijdag zette hoofdsponsor EuroLed haar handtekening onder een spiksplinternieuw sponsorcontract met de Jaarbeurs. Niet zomaar een contract. Een dijk van een overeenkomst, laat hoofd evenementensector Lucas Schoonbeek weten. ‘EuroLed gaat voor vijf jaar met ons in zee. Dat is heel bijzonder, zeker in deze tijd die al twee jaar wordt gedomineerd door corona. EuroLed is een betrouwbare partner die altijd haar financiële verplichtingen is nagekomen. We zijn er trots op dat ze zich opnieuw aan ons willen verbinden. We zijn achter de schermen met leuke dingen bezig. Zo hebben we een goede deal met Heineken gesloten en er zit nog veel meer in de pijpleiding. Daarover later meer!’ Het heugelijke feit werd even beklonken met een lekker biertje in Hotel Onder de Linden in Roden.